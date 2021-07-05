Названы самые дорогие украинские монеты

Некоторые монеты невероятно дорогие, причем для этого им даже не обязательно быть золотыми. Если вы, к примеру, где-либо найдете серебряный доллар из первых отчеканенных во времена Американской революции, то можете считать себя миллионером, ведь каждая такая монета стоит десять миллионов долларов. Украина, конечно, не Америка, и наши деньги дешевле — но все-таки есть очень дорогие монеты.





Какие украинские монеты ценятся больше всего

В первую очередь, к самым редким и дорогим образцам украинских монет относятся те, которые выпускались в начале девяностых. Например, за монету 1992 года в пятнадцать копеек вам могут дать сегодня тысячу долларов. Такая монета легко опознается по дефекту — аверс и реверс отпечатаны на обеих ее сторонах. Это произошло из-за того, что при чеканке соударялись молотки, которыми «печатали» монету.

За одиннадцать тысяч гривен у вас приобретут монеты с «ягодками», также отчеканенные в начале девяностых годов. Таких монет очень много, так что вы вполне можете где-нибудь их обнаружить.

Впрочем, самая дорогая украинская монета — вовсе не из девяностых, а из 2008 года. Это бракованные, «ступенчатые» десять копеек. Цена данной монеты составляет целых двести пятьдесят тысяч гривен — согласитесь, такая сумма точно не будет лишней!

Иногда нумизматы готовы купить даже фальшивые деньги. Так, фальшивую монету в пятьдесят копеек недавно продали за тысячу двести гривен, а в другой раз — за две. Все дело в том, что фальшивомонетчики редко подделывают мелочь, так что это действительно произведение искусства, хоть и криминального!

Если вам посчастливится когда-то найти похожую монету — несите ее в банк на оценку, а потом и на аукцион, продавать. Остерегайтесь недобросовестных покупателей и мошенников, и можете быть уверенными, что разбогатеете!