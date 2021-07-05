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Названо найдорожчі українські монети

06.07.2021
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Деякі монети неймовірно дорогі, причому для цього їм навіть не обов’язково бути золотими. Якщо ви, наприклад, де-небудь знайдете срібний долар з перших карбованих за часів Американської революції, то можете вважати себе мільйонером, адже кожна така монета коштує десять мільйонів доларів. Україна, звичайно, не Америка, і наші гроші дешевше – але все-таки є дуже дорогі монети.


Які українські монети цінуються найбільше

В першу чергу, до самих рідкісним і дорогим зразкам українських монет відносяться ті, які випускалися на початку дев’яностих. Наприклад, за монету 1992 року в п’ятнадцять копійок вам можуть дати сьогодні тисячу доларів. Така монета легко розпізнається по дефекту – аверс та реверс віддруковані на обох її сторонах. Це сталося через те, що при карбуванні молотки, якими «друкували» монету, билися один об одний.

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За одинадцять тисяч гривень у вас придбають монети з «ягідками», також викарбувані на початку дев’яностих років. Таких монет дуже багато, так що ви цілком можете де-небудь їх виявити.

Втім, найдорожча українська монета – зовсім не з дев’яностих, а з 2008 року. Це браковані, «ступінчасті» десять копійок. Ціна даної монети складає цілих двісті п’ятдесят тисяч гривень – погодьтеся, така сума точно не буде зайвою!

Іноді нумізмати готові купити навіть фальшиві гроші. Так, фальшиву монету в п’ятдесят копійок недавно продали за тисячу двісті гривень, а іншим разом – за дві. Вся справа в тому, що фальшивомонетники рідко підробляють дрібниця, так що це дійсно витвір мистецтва, хоч і кримінального!

Якщо вам пощастить колись знайти схожу монету – несіть її в банк на оцінку, а потім і на аукціон, продавати. Остерігайтеся недобросовісних покупців і шахраїв, і можете бути впевненими, що розбагатієте або принаймні отримаєте приємний бонус!

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06.07.2021
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