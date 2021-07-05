«Київстар» запустив незамінну послугу, яку всі повинні терміново підключити

Київстар недавно запустив відмінну, буквально незамінну послугу, яку зобов’язані підключити абсолютно всі. Вона дозволяє вам повністю безлімітно розмовляти з обраним абонентом навіть в тому випадку, якщо у вас немає грошей на рахунку і ви навіть не змогли продовжити термін дії свого тарифного плану!





Як отримати безлімітні дзвінки?

В першу чергу вам необхідно вибрати номер близької людини, якій ви хочете дзвонити в будь-який час. Ця людина повинна бути абонентом мобільного оператора «Київстар», і це єдине обмеження. Після того, як ви підключите цю послугу, то зможете дзвонити на цей номер навіть без будь-яких грошей на рахунку!

Підключити дану послугу можна або за допомогою програми для смартфонів «Мій Київстар», або ж за допомогою команди *535*380ХХХХХХХ#, де ХХХХХХХ – номер, який ви хочете вибрати своїм «улюбленим». Слід зазначити, що підключення додатково оплачуватися не буде, так само як і дзвінки з даного номеру.

За бажанням, раз на місяць ви можете змінити номер. Якщо ви, наприклад, підключите послугу сьогодні, шостого липня, то змінити номер зможете вже з першого серпня. Правда, спочатку вам доведеться її відключити. Зробити це можна в веб-версії додатка «Мій Київстар», або в його версії для смартфонів, або ж по телефону 535, а також відправивши простий запит *535*0#. Потім просто підключіть послугу заново, але вже з іншим номером.

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив новий, дуже вигідний тарифний план. Він носить назву «Смачний». Зрозуміти його популярність нескладно – пакет послуг за плату, аналогічну як і в соціальних тарифах, в ньому дійсно вкрай гідний. Він відноситься до тарифних планів передоплати, і отже, підключитися до нього вкрай просто. Ви можете підключити його як за допомогою системи «Мій Київстар», так і купивши нову картку в будь-якому магазині роздрібної мережі мобільного оператора.