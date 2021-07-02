Сотовый оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план с очень привлекательными условиями обслуживания

Недавно мобильный оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план, который выделяется крайне привлекательными условиями обслуживания, ведь он сочетает дешевизну и большой пакет услуг. Что же это за тарифный план?





Какой тарифный план считается лучшим?

По соотношению «цена — пакет услуг» новый тарифный план, пожалуй, совершенно не имеет себе равных. Абонентская плата за месяц в нем составляет всего лишь сто гривен, что в полтора-два раза ниже большинства тарифных планов, при этом вот что вы будете получать:

Двадцать гигабайтов мобильного интернета — 3G\4G в зависимости от региона, в котором вы находитесь, есть там доступ к высокоскоростным сетям или нет, а также от вашего смартфона.

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Триста минут звонков на номера других операторов по Украине, включая стационарные номера, благодаря чему вы сможете звонить в том числе в государственные учреждения и другие организации с городскими номерами.

Тарифный план носит название «Вкусный». Понять его популярность несложно — пакет услуг за плату, аналогичную таковой в социальных тарифах, в нем действительно крайне достойный. Он относится к тарифным планам предоплаты, и следовательно, подключиться к нему крайне просто. Вы можете подключить его как с помощью системы «Мой Киевстар», так и купив новую карточку в любом магазине розничной сети мобильного оператора.

Как мы писали ранее, Киевстар также запустил услугу, которая позволяет вам застраховать свой мобильный. Функции приложения, которое устанавливается в рамках услуги, позволяют многое, в частности, полностью удаленно стирать из памяти любые личные данные, например, фотографии, включать сирену, включать GPS-поиск.

Если вы потеряете гаджет, можно обеспечить его находку и курьерскую доставку. В случае, если вы не найдете телефон в течение двух недель, вам будет обеспечена компенсация, которая зависит от вашего тарифного плана.