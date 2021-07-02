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Новий мобільний оператор запустив наддешевий тариф з 800 хвилинами розмов

02.07.2021
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Lycamobile – міжнародний стільниковий оператор, який прийшов в нашу країну порівняно недавно, але вже встиг завоювати певну популярність. Як правило, його люблять за дуже дешеві тарифи, які можна порівняти з «соціальними» пропозиціями інших операторів, але при цьому, на відміну від них, включають величезний пакет послуг.


Який тарифний план – оптимальний?

Всього Lycamobile пропонує українцям три основних тарифних плани, один серед яких є найбільш оптимальним – як за ціною, так і за послугами, які у нього входять. Ось що ви будете отримувати за сто гривень на місяць:

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  • Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету
  • Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок
  • Сто СМС на інші мережі
  • Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.
  • Безлімітні  дзвінки в мережі Lycamobile, причому як по Україні, так і за кордон.

На даний момент діють знижки на і без того дешеві тарифні плани – в перші кілька місяців ви будете платити всього вісімдесят гривень на місяць.

Чому ж все настільки дешево, і чи немає тут підступу?

Ні, ніякого підступу немає, просто Lycamobile є віртуальним мобільним оператором. Майже в трьох десятках країн, включно з Україною, в яких він працює, він функціонує за даним принципом.

Віртуальний оператор не тримає магазинів, а працює в інтернеті. Також він просто орендує необхідну інфраструктуру. Отже, йому немає сенсу витрачати гроші на зарплати працівників і підтримку мереж, а саме це і становить значну частину вартості кінцевих послуг для споживача.

Даний тарифний план називається «Все в одному М». Як до нього підключитися, якщо у оператора немає ніяких магазинів? Нічого складного немає. Просто зареєструйтеся на сайті і оплатіть послуги, причому чим більше місяців ви оплатите, тим більше заощадите. Протягом декількох днів ви отримаєте картку поштою.

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02.07.2021
1 хвилина на прочитання

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