Новий мобільний оператор запустив наддешевий тариф з 800 хвилинами розмов

Lycamobile – міжнародний стільниковий оператор, який прийшов в нашу країну порівняно недавно, але вже встиг завоювати певну популярність. Як правило, його люблять за дуже дешеві тарифи, які можна порівняти з «соціальними» пропозиціями інших операторів, але при цьому, на відміну від них, включають величезний пакет послуг.





Який тарифний план – оптимальний?

Всього Lycamobile пропонує українцям три основних тарифних плани, один серед яких є найбільш оптимальним – як за ціною, так і за послугами, які у нього входять. Ось що ви будете отримувати за сто гривень на місяць:

Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету

Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок

Сто СМС на інші мережі

Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.

Безлімітні дзвінки в мережі Lycamobile, причому як по Україні, так і за кордон.

На даний момент діють знижки на і без того дешеві тарифні плани – в перші кілька місяців ви будете платити всього вісімдесят гривень на місяць.

Чому ж все настільки дешево, і чи немає тут підступу?

Ні, ніякого підступу немає, просто Lycamobile є віртуальним мобільним оператором. Майже в трьох десятках країн, включно з Україною, в яких він працює, він функціонує за даним принципом.

Віртуальний оператор не тримає магазинів, а працює в інтернеті. Також він просто орендує необхідну інфраструктуру. Отже, йому немає сенсу витрачати гроші на зарплати працівників і підтримку мереж, а саме це і становить значну частину вартості кінцевих послуг для споживача.

Даний тарифний план називається «Все в одному М». Як до нього підключитися, якщо у оператора немає ніяких магазинів? Нічого складного немає. Просто зареєструйтеся на сайті і оплатіть послуги, причому чим більше місяців ви оплатите, тим більше заощадите. Протягом декількох днів ви отримаєте картку поштою.