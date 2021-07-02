Мобільний оператор «Київстар» запустив новий тарифний план з дуже привабливими умовами обслуговування

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, який виділяється вкрай привабливими умовами обслуговування, адже він поєднує дешевизну і великий пакет послуг. Що ж це за тарифний план?





Який тарифний план вважається кращим?

За співвідношенням «ціна – пакет послуг» новий тарифний план, мабуть, абсолютно не має собі рівних. Абонентська плата за місяць в ньому становить всього лише сто гривень, що в півтора-два рази нижче більшості тарифних планів, при цьому ось що ви будете отримувати:

Двадцять гігабайтів мобільного інтернету – 3G \ 4G в залежності від регіону, в якому ви перебуваєте, є там доступ до високошвидкісних мереж чи ні, а також від вашого смартфона.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Триста хвилин дзвінків на номери інших операторів по Україні, включаючи стаціонарні номери, завдяки чому ви зможете дзвонити в тому числі в державні установи та інші організації з міськими номерами.

Тарифний план носить назву «Смачний». Він відноситься до тарифних планів передоплати, і отже, підключитися до нього вкрай просто. Ви можете підключити його як за допомогою системи «Мій Київстар», так і купивши нову картку в будь-якому магазині роздрібної мережі мобільного оператора.

Як ми писали раніше, Київстар також запустив послугу, яка дозволяє вам застрахувати свій мобільний. Функції програми, яка встановлюється в рамках послуги, дозволяють багато, зокрема, повністю віддалено стирати з пам’яті будь-які особисті дані, наприклад, фотографії, включати сирену, включати GPS-пошук. Якщо ви загубите гаджет, можна забезпечити його знахідку і кур’єрську доставку. У тому випадку, якщо знайти телефон не вдасться протягом двох тижнів, вам буде виплачено компенсацію.