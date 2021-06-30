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Названо знаки зодіаку, для яких цей місяць буде особливо спекотним

01.07.2021
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Якщо ви давно збиралися налагодити своє особисте життя, то літо, пора відпусток – прекрасний час для цього. І зірки підказують нам, що для п’яти знаків Зодіаку цей місяць буде особливо спекотним в любовному плані.


Кому більше пощастить у коханні?

В першу чергу, вдалим в любовному плані прийдешній другий місяць літа стане для Овнів. Згідно з прогнозами астрологів, зірки сприяють всім можливим аспектам особистого життя. Самотні люди зможуть знайти свою другу половинку, а ті, у кого вже є пара – отримати нові враження, які освіжать їхні почуття.

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Тельцям належить стати справжнім магнітом для протилежної статі, причому не тільки для нових залицяльників або дам, але і для колишніх. Слід відразу подумати, чи хочете ви відновлення відносин, і бути готовими відмовляти.

Близнюкам можна порадіти. Навіть ті, хто вже давно, здавалося б, втратив надію знайти серйозні відносини, отримають свою порцію уваги з боку протилежної статі. Можливо, не варто ставити на собі хрест?

Несподівана удача може чекати на особистому фронті також Стрільців. Подібно Близнюкам, в цьому місяці і у них трапиться шанс налагодити своє особисте життя, навіть якщо ви вже давно втратили на це будь-яку надію.

Нарешті, дуже сприятливим для особистого життя стане липень і у Козерогів. Їх чекає по-справжньому всеосяжне щастя зі своєю другою половинкою, а також повне везіння для всіх, хто ще не знайшов собі пару.

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01.07.2021
1 хвилина на прочитання

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