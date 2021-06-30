Сотовый оператор «Киевстар» запустил отличный новый тарифный план, о котором все очень давно мечтали

Сотовый оператор «Киевстар», как правило, известен в первую очередь за высокое качество связи и большое количество услуг в тарифных планах. При этом тарифы у него достаточно дорогие. Впрочем, в последнее время начало появляться много прекрасных исключений — дешевых тарифных планов, о которых все мечтали уже очень давно!





Чем можно обзавестись в рамках нового тарифа

Данный тарифный план является контрактным, и это уже само по себе является значительным преимуществом, ведь вы можете платить сразу за несколько номеров, закрепленных на вашем лицевом счету, и пользоваться другими привилегиями. Помимо этого, вы также будете получать полный набор услуг, который выглядит следующим образом:

Полностью безлимитный мобильный интернет на максимальной скорости из доступных.

Полностью безлимитные звонки внутри мобильной сети Киевстар.

Пакет для звонков на номера других мобильных операторов в нашей стране, на стационарные номера и на заграничные мобильные номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии — сто восемьдесят минут.

Пакет в сто восемьдесят СМС-сообщений на все мобильные сети Украины.

За такой объем услуг абонентская плата в двести двадцать пять гривен в месяц, которая взимается в данном тарифном плане, вовсе не высока. Более того, с услугой «Простой старт» вы получаете просто колоссальную скидку — в течение первых трех месяцев вы будете платить всего сто гривен за месяц!

Название тарифного плана — «Smart+». Поскольку он является контрактным, то подключить его можно только в магазине мобильного оператора «Киевстар», не забыв с собой документы, необходимые для подписания договора, то есть паспорт и идентификационный код. Вы также можете перевести свой номер от другого оператора в систему «Киевстар» по упрощенной модели, что крайне полезно и выгодно.