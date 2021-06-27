Лучше сидеть дома: знаки зодиака, для которых следующая неделя будет катастрофой

Иногда звезды благоприятствуют определенным знакам Зодиака, а иногда — совсем наоборот. Поэтому для того, чтобы знать, какие дни будут для вас неблагоприятными, чтобы не предпринимать в них никаких важных дел, очень важно и полезно. Так, следующая неделя будет очень неприятной для четырех знаков Зодиака. Если нет необходимости — лучше посидеть дома, в тепле и безопасности!





Каким знакам может не повезти

В первую очередь, следующая неделя будет сложной для Тельцов. Специалисты по астрологии советуют им следить за тем, что они говорят и как их понимают окружающие. Существует высокая вероятность того, что окружающие могут неправильно понять или не расслышать. Это, в свою очередь, чревато последующими проблемами в общении, ссорами, а то и более серьезными проблемами, если недопонимание возникнет с начальством или представителями власти.

Львам следует вспомнить о личных границах, правилах и о том, что иногда следует уметь сказать «нет». На работе или же в семье вас могут «нагрузить» избыточным количеством работы или взвалить дополнительные обязанности. При этом на работе эти обязанности, скорее всего, не будут дополнительно оплачены, а за ее пределами про вашу помощь быстро забудут.

Весам следует быть готовыми к возможному нарушению планов на будущее и к изменениям в привычном, размеренном ходе жизни. Лучше всего не бороться — это вызовет только дополнительное разочарование и раздражение, и к тому же не оставит вам сил для будущего, более благоприятного периода. Просто «плывите по течению» и постарайтесь смириться и приспособиться.

Скорпионы могут заметить, что время как будто остановилось, и ничего не происходит. Это может быть связано с другими людьми, от которых зависит ваша работа. Например, если вы вместе с сотрудниками работаете над каким-то проектом, они могут затормозить его и сорвать сроки, а вы ничем не сможете им помешать.