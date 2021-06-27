Вік не головне: яким пенсіонерам не буде нараховано надбавку до пенсії

Нещодавно з’явилася новина про перерахунок пенсій деяким громадянам нашої країни. Зокрема, по досягненню віку в вісімдесят років, згідно з цим законом, пенсіонерам передбачені додаткові виплати розміром в п’ятсот гривень. Проте, не всім вона передбачена, деякі люди є винятком з правил. Виходить, вік – не головне? Давайте з’ясуємо.





Які пенсіонери не отримують добавку

Прикладом пенсіонерки, яка не отримала надбавку, яка начебто їй передбачена, може бути одна читачка газети «На пенсії» у віці вісімдесяти двох років. Вона задала питання, чому їй не було нараховано надбавку в розмірі п’ятисот гривень, редакції даного засобу масової інформації. Ці надбавки введені ще в минулому році, і виплачуються щомісяця, що видно на зворотному боці роздруківки пенсійних нарахувань, які жінці надав Пенсійний фонд України. Вона отримувала пенсію по втраті годувальника та надбавку.

Проте, стверджується, що надбавку в розмірі п’ятисот гривень більше не нараховуватимуть тим пенсіонерам, які за станом на березень поточного року отримували пенсії понад 9 205 гривень 19 копійок. На даний момент максимальний розмір виплати не може перевищувати 10 340 гривень і 35 копійок.

Також слід зазначити, що в нашій країні на даний момент існує законопроект про підвищення пенсійного віку. Так, вже з січня 2023 року пенсійний вік буде підвищуватися на місяць щорічно. До 2035 року він складе шістдесят один рік, і саме в цьому віці можна буде нарешті вийти на давно заслужену пенсію. Цікаво, що для жінок пенсійний вік буде знижуватися на шість місяців за кожну народжену ними дитини за умови, що вони будуть за ним доглядати аж до шести років.