Возраст не главное: каким пенсионерам не положена прибавка к пенсии

Недавно появилась новость о пересчете пенсий некоторым гражданам нашей страны. В частности, по достижению возраста в восемьдесят лет, согласно этому закону, пенсионерам положены дополнительные выплаты размером в пятьсот гривен. Тем не менее, не всем она положена, некоторые люди являются исключением из правил. Получается, возраст — не главное? Давайте выясним.





Какие пенсионеры не получают добавку

Примером пенсионерки, которая не получила надбавку, которая вроде бы ей положена, может быть одна читательница газеты «На пенсии» в возрасте восьмидесяти двух лет. Она задала вопрос, почему ей не была начислена надбавка в размере пятисот гривен, редакции данного средства массовой информации. Эти надбавки введены еще в прошлом году, и выплачиваются ежемесячно, что видно на обратной стороне распечатки пенсионных начислений, которые женщине предоставил Пенсионный фонд Украины. Она получала пенсию по утрате кормильца и надбавку.

Тем не менее, утверждается, что надбавку в размере пятисот гривен более не будут начислять тем пенсионерам, которые по состоянию на март текущего года получали пенсии свыше 9 205 гривен 19 копеек. На данный момент максимальный размер выплаты не может превышать 10 340 гривен и 35 копеек.

Также следует отметить, что в нашей стране на данный момент существует законопроект о повышении пенсионного возраста. Так, уже с января 2023 года пенсионный возраст будет повышаться на месяц ежегодно. К 2035 году он составит шестьдесят один год, и именно в этом возрасте можно будет наконец выйти на давно заслуженную пенсию. Интересно, что для женщин пенсионный возраст будет понижаться на шесть месяцев за каждого рожденного ими ребенка при условии, что они будут за ним ухаживать вплоть до шести лет.