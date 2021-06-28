Клієнтам ПриватБанку порахували деякі покупки по кілька разів: люди в паніці

Нещодавно клієнти Приватбанку прокинулися і тут же злякалися: з їхніх карток почали масово пропадати гроші. Люди були в паніці, адже багато карт, навіть ті, на яких немає кредитного ліміту, почали йти в мінус! Що ж відбувається? Давайте розберемося.





Хто «краде» гроші на цей раз?

Користувачі звернули увагу, що зайві списання з їх рахунків є подвійними – вони дублюють ті, що вже були раніше. У зоні ризику – клієнти, які проводили платіжні операції, наприклад, оплату покупок, протягом двох днів – двадцять третього і двадцять четвертого червня.

При цьому картки часто починають йти в мінус, навіть якщо ніякого кредитного ліміту на них просто немає, і в теорії такого відбуватися просто не може. Звернутися до служби підтримки було абсолютно неможливо – швидше за все, через неймовірну перевантаженість ліній. З масовими дзвінками клієнтів не справляється навіть такий потужний колл-центр, як у ПриватБанку!

Користувачі «атакували» сторінки банку в соціальних мережах, приклади відгуків ми наводимо на даному скріншоті. У деяких людей списання виявилися не дуже великими, наприклад, в розмірі п’ятдесяти або трьохсот гривень. У інших же сума списання доходить до тисячі, а одному, найменш везучому, списали цілих тринадцять тисяч гривень.

Ще вчора, двадцять шостого червня, в банку визнали існування проблеми. За словами представників фінансової організації, причина – дивний збій комп’ютерної системи, над його усуненням ведуться роботи. Гроші користувачам, за словами Олега Серги, прес-секретаря банку, будуть повернуті. Також проблема пов’язана з тим, що сума на рахунку може некоректно відображатися, звідси і «мінуси» за тими картками, за якими їх бути не може в принципі, за визначенням. Конкретна причина, яка викликала збій в комп’ютерній мережі, невідома.