Клиентам ПриватБанка посчитали некоторые покупки по несколько раз: люди в панике

Недавно клиенты Приватбанка проснулись и тут же испугались: с их карточек начали массово пропадать деньги. Люди были в панике, ведь многие карты, даже те, на которых нет кредитного лимита, начали уходить в минус! Что же происходит? Давайте разберемся.





Кто «ворует» деньги на этот раз?

Пользователи обратили внимание, что лишние списания с их счетов являются двойными — они дублируют те, что уже были раньше. В зоне риска — клиенты, которые проводили платежные операции, например, оплату покупок, в течение двух дней — двадцать третьего и двадцать четвертого июня.

При этом карточки зачастую начинают уходить в минус, даже если никакого кредитного лимита на них попросту нет, и в теории такого происходить попросту не может. Связаться со службой поддержки было абсолютно невозможно — скорее всего, из-за невероятной перегруженности линий. С массовыми звонками клиентов не справляется даже такой мощный колл-центр, как у ПриватБанка!

Пользователи «атаковали» страницы банка в социальных сетях, примеры отзывов мы приводим на данном скриншоте. У некоторых людей списания оказались не слишком крупными, например, в размере пятидесяти или трехсот гривен. У других же сумма списания доходит до тысячи, а одному, наименее везучему, списали целых тринадцать тысяч гривен.

Еще вчера, двадцать шестого июня, в банке признали существование проблемы. По словам представителей финансовой организации, причина — странный сбой компьютерной системы, над его устранением ведутся работы. Деньги пользователям, по словам Олега Серги, пресс-секретаря банка, будут возвращены. Также проблема связана с тем, что сумма на счету может некорректно отображаться, отсюда и «минусы» по тем картам, по которым их быть не может в принципе, по определению. Конкретная причина, вызвавшая сбой в компьютерной сети, неизвестна.