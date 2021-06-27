Сотовый оператор «Vodafone» запустил услугу, о которой все очень давно мечтали

Недавно мобильный оператор «Vodafone» запустил услугу, о которой все мечтали достаточно давно. Это возможность завести у себя в смартфоне целую библиотеку, при этом за сравнительно небольшую цену!





Как выглядит новая услуга от мобильного оператора

Сервис «Bookmate» представляет собой библиотеку, которая содержит более миллиона как текстовых, так и аудиокниг. В их числе комиксы, фантастика, детективы, нон-фикшн и другие произведения на тринадцати языках, включая украинский и английский.

Мобильный интернет-трафик, который будет использован при чтении и прослушивании книг онлайн на всей территории нашей страны, тарификации не подлежит. Плата за данную услугу составляет двадцать гривен в неделю, для новых пользователей первый месяц не оплачивается. Не нужно привязывать никакие банковские карты: плата за услугу будет сниматься напрямую с мобильного счета.

Доступ в интернет для чтения не обязателен. Если у вас ожидается период отсутствия интернета, вы можете сохранить книгу на свое устройство и читать ее в дороге, за городом или даже за границей.

Все книги будут синхронизироваться между вашими устройствами. Вы можете сначала читать с планшета, а потом вернуться домой и продолжить чтение с компьютера там, где остановились. Вы также можете загружать книги, которых еще нет в каталоге, если они в формате Fb2 или epub, и читать их везде.

Подключить сервис Bookmate достаточно просто. Вы должны просто отправить СМС-сообщение с кодом «1» на номер 8855 и получить ответное сообщение об активации сервиса. Затем загрузите приложение, введите ваш номер телефона, получите код и укажите его в специальном окошке. После этого вы можете спокойно пользоваться вашим приложением. Отметим, что зарегистрироваться в сервисе можно только с номером телефона, который был предоставлен мобильным оператором Vodafone.