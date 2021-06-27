Мобільний оператор «Vodafone» запустив послугу, про яку всі дуже давно мріяли

Нещодавно мобільний оператор «Vodafone» запустив послугу, про яку всі мріяли досить давно. Це можливість завести у себе в смартфоні цілу бібліотеку, при цьому за порівняно невелику ціну!





Як виглядає нова послуга від мобільного оператора

Сервіс «Bookmate» являє собою бібліотеку, яка містить понад мільйон як текстових, так і аудіокниг. У їх числі комікси, фантастика, детективи, нон-фікшн та інші твори на тринадцяти мовах, включаючи українську та англійську.

Мобільний інтернет-трафік, який буде використаний при читанні і прослуховуванні книг онлайн на всій території нашої країни, тарифікації не підлягає. Плата за дану послугу становить двадцять гривень в тиждень, для нових користувачів перший місяць не оплачується. Не потрібно прив’язувати ніякі банківські карти: плата за послугу буде зніматися безпосередньо з мобільного рахунку.

Доступ в інтернет для читання не обов’язковий. Якщо у вас очікується період відсутності інтернету, ви можете зберегти книгу на свій пристрій і читати її в дорозі, за містом або навіть за кордоном.

Всі книги будуть синхронізуватися між вашими пристроями. Ви можете спочатку читати з планшета, а потім повернутися додому і продовжити читання з комп’ютера. Ви також можете завантажувати книги, яких ще немає в каталозі, якщо вони в форматі Fb2 або epub, і читати їх всюди.

Підключити сервіс Bookmate досить просто. Ви повинні просто відправити СМС-повідомлення з кодом «1» на номер 8855 та отримати відповідь про активацію сервісу. Потім завантажте додаток, введіть ваш номер телефону, отримайте код і вкажіть його в спеціальному віконці. Після цього ви можете спокійно користуватися вашим додатком. Відзначимо, що зареєструватися в сервісі можна тільки з номером телефону, який був наданий мобільним оператором Vodafone.