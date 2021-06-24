Десятки тысяч гривен штрафа за перевод на карточку: какие переводы опасны

Недавно налоговая инспекция в Украине предупредила о том, что некоторые переводы на карточку могут быть наказуемыми с точки зрения закона, причем штраф может составлять десятки тысяч гривен. Какие же это переводы, и как не попасть в беду?





Опасные переводы: не стоит их совершать

По словам налоговиков, незаконным является принятие предпринимателями оплаты денег за услуги или товары на личную банковскую карту. Это делают многие, но тем не менее, так поступать нельзя. О движении средств по вашем счетам может узнать налоговая либо по решению суда, если вас захотят проверить, либо же по жалобам от клиентов.

С точки зрения закона, фискальный орган указывает, что продавцы не платят с полученных денег налоги, и именно в этом заключается проблема. Также покупатель рискует приобрести товар, который будет ненадлежащего качества. Любое систематическое получение оплаты за услуги или товары на карточный счет физического лица является хозяйственной деятельностью, а значит, должно быть зарегистрировано.

Отмечаем, что наказание за данное правонарушение очень строгое. Вы можете быть оштрафованы на значительную сумму в восемьдесят пять тысяч гривен. Также у вас будут изъяты и конфискованы все средства производства, сырье, и даже деньги, заработанные в результате правонарушения. Поэтому рисковать не нужно — гораздо проще зарегистрировать свой бизнес как физического лица-предпринимателя и получить особую бизнес-карточку.