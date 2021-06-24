Мобільний оператор «Київстар» запустив нову незамінну послугу

Нещодавно оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив нову незамінну послугу, яка дозволить вам повернути свій втрачений гаджет, наприклад, смартфон або планшет. Ця послуга носить назву «Мобільна безпека» і функціонує на базі сервісу Radar. Нещодавно вона отримала оновлення, яке ще більше її покращило.





Що з’явилося в оновленій послузі?

Головна функція програми залишилася незмінною. Воно все ще ставиться на мобільні телефони, що працюють на основі iOS і Android. У разі, якщо ви втратите телефон, то можете отримати компенсацію в розмірі від трьох з половиною до семи тисяч гривень.

Головне оновлення – це поява функції «Сімейний трекер». Вона дозволяє наступне:

Ви можете відстежувати місцезнаходження смартфона близької людини в режимі реального часу.

Ви можете також створювати різні групи користувачів.

На карті можна відзначати геозони – індивідуальні та «червоні», наприклад, для дітей – занедбані будівлі.

При вході в червону геозону вам повідомлять.

Керувати рівнями доступу для різних учасників.

Функції програми дозволяють віддалено видаляти особисті дані, наприклад, фотографії, включати сирену, активовувати GPS-пошук. Якщо ви загубите гаджет, можна забезпечити його знахідку і кур’єрську доставку.

Сума компенсації в рамках послуги «Мобільна безпека» буде залежати від тарифу, який ви вибрали. Так, в тарифному плані «Захист» вартість послуги становить 10,5 гривень в тиждень, а в «Захист +» – чотирнадцять гривень в тиждень. На першому тарифі ви отримаєте три з половиною тисячі гривень компенсації, на другому – сім тисяч, якщо втрата буде визнана безнадійною, наприклад, в разі, якщо телефон не знайдуть за два тижні.

Ви також можете придбати річний абонемент, щоб не платити щотижня – це досить вигідно і трохи дорожче, ніж місячна абонентська плата за тарифом.