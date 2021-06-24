Десятки тисяч гривень штрафу за переказ на картку: які банківські операції небезпечні

Нещодавно податкова інспекція в Україні попередила про те, що деякі перекази на картку можуть підлягати покаранню з точки зору закону, причому штраф може становити десятки тисяч гривень. Які ж це перекази, і як не потрапити в біду?





Небезпечні перекази: не варто їх робити

За словами податківців, незаконним є прийняття підприємцями оплати грошима за послуги або товари на особисту банківську карту. Це роблять багато, але тим не менш, так чинити не можна. Про рух коштів по ваших рахунках може дізнатися податкова служба або за рішенням суду, якщо вас захочуть перевірити, або ж за скаргами від клієнтів.

З точки зору закону, фіскальний орган вказує, що продавці не платять з отриманих грошей податки, і саме в цьому полягає проблема. Також покупець ризикує придбати товар, який буде неналежної якості. Будь-яке систематичне отримання оплати за послуги або товари на картковий рахунок фізичної особи є господарською діяльністю, а значить, має бути зареєстровано.

Відзначаємо, що покарання за дане правопорушення дуже суворе. Ви можете бути оштрафовані на значну суму у вісімдесят п’ять тисяч гривень. Також у вас будуть вилучені і конфісковані всі засоби виробництва, сировина, і навіть гроші, зароблені в результаті правопорушення. Тому ризикувати не слід – набагато простіше зареєструвати свій бізнес як фізична особа-підприємець та отримати спеціальну бізнес-картку.