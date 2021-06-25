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14 гривен и выше: украинцев напугали новыми ценами за газ

Теплокоммунэнерго не успевает рассчитываться с долгами.

25.06.2021
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Верховная Рада Украины решила наконец сделать существенный шаг к преодолению кризиса, постигшего отечественный газовый рынок. С этой целью в середине июня парламентариями был принят законопроект No3508-д, в котором собственно обсуждаются меры, необходимые для стабилизации финансового положения на рынке.


В проекте закона прежде всего речь идет о списании долгов коммунальных предприятий, а именно теплокоммунэнерго и водоканала. Также документ предлагает провести с предприятиями взаиморасчеты, используя средства из госбюджета. Сумма задолженности украинских коммунальщиков в данный момент составляет около 100 млрд. гривен.

Однако по мнению Олега Попенко, председателя комитета по вопросам ЖКХ в Общественном совете КГГА, такое решение проблемы является кратковременным. Ведь из-за неуплаты счетов гражданами и высокой стоимости голубого топлива, долги снова вырастут всего за несколько лет.

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По мнению эксперта, чтобы избежать такой ситуации, придется уже на ближайший отопительный сезон поднять тарифы для населения на 30-50%. Ведь сейчас долги украинцев за горячую воду и отопление составляют почти 32 миллиарда гривен. По словам господина Попенко, поднимать тарифы нужно еще и для того, чтобы теплокоммунэнерго смогли покрыть собственные расходы и хотя бы время от времени проводить ремонтные работы газовых сетей.

Но откуда взялись такие огромные долги у коммунальщиков? Причина прежде всего в том, что тарифы на газ и горячую воду были утверждены в период, когда цена за 1 тыс. кубометров газа была меньше 5 тыс. грн. Однако сейчас оптовая цена ресурса колеблется в пределах 7,5-8 тыс. грн.

Поэтому эксперт считает что нужно прежде всего заморозить долги теплокоммунэнерго и подробнее разобраться в их происхождении. А списывать задолженность и проводить взаиморасчеты можно уже после исследования ситуации. Еще одним путем решения проблемы может стать модернизация устаревших газовых систем. Ведь сейчас происходит утечка части ресурса из-за аварийных сетей.

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25.06.2021
1 хвилина на прочитання

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