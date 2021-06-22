Сотовый оператор Vodafone запустил услугу, которая необходима каждому современному человеку

Сотовый оператор Vodafone запустил очень важную услугу, которая необходима любому человеку, пользующемуся телевидением. В ее рамках вы получите практически все необходимо за чисто символическую цену!





Лучший телевизионный пакет для украинцев

Данный пакет услуг, о котором идет речь в статье, носит простое и говорящее название «Оптимальный». Стоимость составляет всего 119 гривен в месяц, что меньше, чем даже большинство пакетов мобильной связи. Что же будете получать в рамках данного пакета?

Более 180 телеканалов

76 телеканалов в HD

Премиальные каналы Vip Premiere и Vip Megahit

Мировые премьеры популярных фильмов и сериалов от HBO

Просмотр сериалов и фильмов из каталога

Прослушивание эфирных и онлайн-радиостанций

Телепрограмма

ТВ-пауза

ТВ-записи (7 суток)

Родительский контроль

Избранное

Субтитры и звуковые дорожки

Для того, чтобы активировать пакет услуг «Оптимальный», просто отправьте со смартфона сообщение с кодом «1» на бесплатный номер 30094. Первая неделя бесплатная, при условии, что вы проведете первую активацию данного пакета услуг. В дальнейшем деньги будут сниматься с вашего счета автоматически каждые тридцать дней.

В случае, если у вас не хватает денег на счету для оплаты полного месячного пакета услуг, у вас будет списано четыре гривны и пятьдесят копеек за доступ сроком в один день. Если и этой суммы на счету у вас нет, то деньги, достаточные для оплаты услуги, будут списаны сразу после пополнения счета. Для того, чтобы отключить услугу, отправьте СМС со словом «Стоп» на номер 30094.