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Сотовый оператор Vodafone запустил услугу, которая необходима каждому современному человеку

22.06.2021
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Сотовый оператор Vodafone запустил очень важную услугу, которая необходима любому человеку, пользующемуся телевидением. В ее рамках вы получите практически все необходимо за чисто символическую цену!


Лучший телевизионный пакет для украинцев

Данный пакет услуг, о котором идет речь в статье, носит простое и говорящее название «Оптимальный». Стоимость составляет всего 119 гривен в месяц, что меньше, чем даже большинство пакетов мобильной связи. Что же будете получать в рамках данного пакета?

  • Более 180 телеканалов
  • 76 телеканалов в HD
  • Премиальные каналы Vip Premiere и Vip Megahit
  • Мировые премьеры популярных фильмов и сериалов от HBO
  • Просмотр сериалов и фильмов из каталога
  • Прослушивание эфирных и онлайн-радиостанций
  • Телепрограмма
  • ТВ-пауза
  • ТВ-записи (7 суток)
  • Родительский контроль
  • Избранное
  • Субтитры и звуковые дорожки

Для того, чтобы активировать пакет услуг «Оптимальный», просто отправьте со смартфона сообщение с кодом «1» на бесплатный номер 30094. Первая неделя бесплатная, при условии, что вы проведете первую активацию данного пакета услуг. В дальнейшем деньги будут сниматься с вашего счета автоматически каждые тридцать дней.

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В случае, если у вас не хватает денег на счету для оплаты полного месячного пакета услуг, у вас будет списано четыре гривны и пятьдесят копеек за доступ сроком в один день. Если и этой суммы на счету у вас нет, то деньги, достаточные для оплаты услуги, будут списаны сразу после пополнения счета. Для того, чтобы отключить услугу, отправьте СМС со словом «Стоп» на номер 30094.

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22.06.2021
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