Мобільний оператор «Київстар» запустив шикарний новий тарифний план за копійки

Ні для кого не секрет, що більшість українців – понад дев’яносто відсотків – є абонентами тарифних планів передоплати, незважаючи на безсумнівні переваги контракту. Проте, стільниковий оператор Київстар, здається, намагається зробити контрактну форму обслуговування більш популярною. Для цього він запускає шикарні нові тарифні плани за копійки, які є контрактними.





Що ви отримаєте в новому тарифному плані?

Головна перевага даного тарифного плану в порівнянні з іншими тарифами, як від «Київстар», так і від інших мобільних операторів – дешевизна. Мабуть, вже одного цього цілком достатньо для того, щоб зацікавити багатьох користувачів мобільних послуг. Пакет, який ви отримаєте в рамках даного тарифного плану, виглядає наступним чином:

Шість гігабайтів мобільного інтернету в місяць.

Безлімітні дзвінки в мережі «Київстар».

Шістдесят хвилин дзвінків по Україні на всі мобільні та міські номери, а також в Італію, Росію, Німеччину, Чехію, Польщу.

Шістдесят СМС-повідомлень по Україні.

Можливість використовувати без тарифікації цілий ряд ресурсів. У їх числі – освітні ресурси, наприклад, Вікіпедія. Також безлімітними є месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp), соціальні мережі (Facebook, LinkedIn), сервіси знайомств (Tinder) та інші корисні інтернет-служби.

Розмір місячної абонентської плати в цьому тарифі складає всього лише сто гривень на місяць. Називається цей тарифний план «Сім’я», тому що в нього, як і до будь-якого іншого контрактного тарифу, входить можливість оплачувати кілька номерів з одного особового рахунку, тобто ви можете тримати на ньому всю вашу сім’ю.

Для переходу на цей тарифний план вам необхідно скористатися послугою «Міграція на контракт». Також вам знадобиться відвідати офіційний магазин мобільного оператора з документами, в тому числі паспортом та ідентифікаційним кодом.