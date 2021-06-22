Мобільний оператор Vodafone запустив послугу, яка необхідна кожній сучасній людині

Оператор мобільного зв’язку Vodafone запустив дуже важливу послугу, яка необхідна кожній людині, котра дивиться телебачення. В її рамках ви отримаєте практично все необхідне за чисто символічну ціну!





Кращий телевізійний пакет для українців

Даний пакет послуг, про який йде мова в статті, носить просту назву «Оптимальний». Вартість складає всього 119 гривень на місяць, що менше, ніж навіть більшість пакетів мобільного зв’язку. Що ж ви будете отримувати в рамках даного пакету?

Більше 180 телеканалів

76 телеканалів в HD

Преміальні канали Vip Premiere і Vip Megahit

Світові прем’єри популярних фільмів і серіалів від HBO

Перегляд серіалів і фільмів з каталогу

Прослуховування ефірних і онлайн-радіостанцій

Телепрограма

ТВ-пауза

ТВ-записи (7 діб)

Батьківський контроль

Вибране

Субтитри і звукові доріжки

Для того, щоб активувати пакет послуг «Оптимальний», просто відправте зі смартфона повідомлення з кодом «1» на безкоштовний номер 30094. Перший тиждень безкоштовний, за умови, що ви проведете першу активацію даного пакета послуг. Надалі гроші будуть зніматися з вашого рахунку автоматично кожні тридцять днів.

У разі, якщо у вас не вистачає грошей на рахунку для оплати повного місячного пакета послуг, у вас буде списано чотири гривні і п’ятдесят копійок за доступ терміном в один день. Якщо і цієї суми на рахунку у вас немає, то гроші, достатні для оплати послуги, будуть списані відразу після поповнення рахунку. Для того, щоб відключити послугу, відправте СМС зі словом «Стоп» на номер 30094.