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Мобільний оператор Vodafone запустив послугу, яка необхідна кожній сучасній людині

22.06.2021
1 хвилина на прочитання

Оператор мобільного зв’язку Vodafone запустив дуже важливу послугу, яка необхідна кожній людині, котра дивиться телебачення. В її рамках ви отримаєте практично все необхідне за чисто символічну ціну!


Кращий телевізійний пакет для українців

Даний пакет послуг, про який йде мова в статті, носить просту назву «Оптимальний». Вартість складає всього 119 гривень на місяць, що менше, ніж навіть більшість пакетів мобільного зв’язку. Що ж ви будете отримувати в рамках даного пакету?

  • Більше 180 телеканалів
  • 76 телеканалів в HD
  • Преміальні канали Vip Premiere і Vip Megahit
  • Світові прем’єри популярних фільмів і серіалів від HBO
  • Перегляд серіалів і фільмів з каталогу
  • Прослуховування ефірних і онлайн-радіостанцій
  • Телепрограма
  • ТВ-пауза
  • ТВ-записи (7 діб)
  • Батьківський контроль
  • Вибране
  • Субтитри і звукові доріжки

Для того, щоб активувати пакет послуг «Оптимальний», просто відправте зі смартфона повідомлення з кодом «1» на безкоштовний номер 30094. Перший тиждень безкоштовний, за умови, що ви проведете першу активацію даного пакета послуг. Надалі гроші будуть зніматися з вашого рахунку автоматично кожні тридцять днів.

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У разі, якщо у вас не вистачає грошей на рахунку для оплати повного місячного пакета послуг, у вас буде списано чотири гривні і п’ятдесят копійок за доступ терміном в один день. Якщо і цієї суми на рахунку у вас немає, то гроші, достатні для оплати послуги, будуть списані відразу після поповнення рахунку. Для того, щоб відключити послугу, відправте СМС зі словом «Стоп» на номер 30094.

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22.06.2021
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