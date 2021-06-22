Мобільний оператор Vodafone запустив послугу, яка необхідна кожній сучасній людині

Оператор мобільного зв’язку Vodafone запустив дуже важливу послугу, яка необхідна кожній людині, котра дивиться телебачення. В її рамках ви отримаєте практично все необхідне за чисто символічну ціну!
Кращий телевізійний пакет для українців
Даний пакет послуг, про який йде мова в статті, носить просту назву «Оптимальний». Вартість складає всього 119 гривень на місяць, що менше, ніж навіть більшість пакетів мобільного зв’язку. Що ж ви будете отримувати в рамках даного пакету?
- Більше 180 телеканалів
- 76 телеканалів в HD
- Преміальні канали Vip Premiere і Vip Megahit
- Світові прем’єри популярних фільмів і серіалів від HBO
- Перегляд серіалів і фільмів з каталогу
- Прослуховування ефірних і онлайн-радіостанцій
- Телепрограма
- ТВ-пауза
- ТВ-записи (7 діб)
- Батьківський контроль
- Вибране
- Субтитри і звукові доріжки
Для того, щоб активувати пакет послуг «Оптимальний», просто відправте зі смартфона повідомлення з кодом «1» на безкоштовний номер 30094. Перший тиждень безкоштовний, за умови, що ви проведете першу активацію даного пакета послуг. Надалі гроші будуть зніматися з вашого рахунку автоматично кожні тридцять днів.
У разі, якщо у вас не вистачає грошей на рахунку для оплати повного місячного пакета послуг, у вас буде списано чотири гривні і п’ятдесят копійок за доступ терміном в один день. Якщо і цієї суми на рахунку у вас немає, то гроші, достатні для оплати послуги, будуть списані відразу після поповнення рахунку. Для того, щоб відключити послугу, відправте СМС зі словом «Стоп» на номер 30094.
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