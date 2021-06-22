Сотовый оператор «Киевстар» запустил шикарный новый тарифный план за сущие копейки

Ни для кого не секрет, что большинство украинцев — свыше девяноста процентов — являются абонентами тарифных планов предоплаты, несмотря на несомненные преимущества контракта. Тем не менее, сотовый оператор Киевстар, кажется, пытается сделать контрактную форму обслуживания популярнее. Для этого он запускает шикарные новые тарифные планы за сущие копейки, которые являются контрактными.





Что вы получите в новом тарифном плане?

Главное достоинство данного тарифного плана по сравнению с другими, как от «Киевстар», так и от других мобильных операторов — дешевизна. Пожалуй, уже одного этого вполне достаточно для того, чтобы заинтересовать многих пользователей мобильных услуг. Пакет, который вы получите в рамках данного тарифного плана, выглядит следующим образом:

Шесть гигабайтов мобильного интернета в месяц.

Безлимитные звонки в сети «Киевстар».

Шестьдесят минут звонков по Украине на все мобильные и городские номера, а также в Италию, Россию, Германию, Чехию, Польшу.

Шестьдесят СМС-сообщений по Украине.

Возможность использовать без тарификации целый ряд ресурсов. В их числе — образовательные ресурсы, например, Википедия. Также безлимитными являются мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp), социальные сети (Facebook, LinkedIn), сервисы знакомств (Tinder) и другие полезные интернет-службы.

Размер месячной абонентской платы в данном тарифе составляет всего лишь сто гривен в месяц. Называется данный тарифный план «Семья», потому что в него, как и в любой другой контрактный тариф, входит возможность оплачивать несколько номеров с одного лицевого счета, то есть вы можете держать на нем всю вашу семью.

Для перехода на этот тарифный план вам необходимо воспользоваться услугой «Миграция на контракт». Также вам понадобится посетить официальный магазин мобильного оператора с документами, в том числе паспортом и идентификационным кодом.