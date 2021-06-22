Стало відомо, коли помре Windows 10

У різних операційних систем сімейства Windows були різні терміни дії. Наприклад, культова Windows XP залишалася актуальною протягом майже п’ятнадцяти років, незважаючи на вихід новіших версій, а про Vista або 8 всі дуже швидко забули, як про страшний сон. На даний момент єдиною актуальною версією є Windows 10, яка вже дещо застаріла, до того ж відомо, що Microsoft активно розробляє її повноцінну заміну – Windows 11. Нещодавно стало відомо, коли буде припинено підтримку десятої «вінди».





Терміни життя для застарілої системи

Компанія Microsoft, здається, вважає десяту «вінду» досить вдалою, тому поки не збирається припиняти її підтримку. Однак незабаром все зміниться. Як повідомляє офіційний веб-сайт компанії-виробника операційних систем, підтримка «десятки» припиниться 14 жовтня 2025 року.

Слід зазначити, що це не означає, що операційна система взагалі перестане працювати. Попросту для неї більше не виходитимуть ніякі оновлення, в тому числі захисні, а значить, використовувати її стане досить небезпечно. Згадайте, коли кілька років тому була епідемія комп’ютерного вірусу-здирника WannaCry, в групі ризику опинилися в першу чергу ті, хто використовував старі операційні системи, які не підтримувалися на той момент, наприклад, Windows XP. Також нові комплектуючі, програми, ігри, швидше за все, не будуть сумісні із застарілою операційною системою, а значить, всім потрібно буде перейти на прийдешню Windows 11.

Дане «закінчення терміну придатності» стосується всіх нині існуючих версій операційної системи, таких, як Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstations. Слід зазначити, що в підсумку життєвий цикл системи, що вийшла в 2015 році, складе десять років. Це цілком нормальний показник для Windows, хоча рекорду XP “десятці” побити все-таки не вдалося.

Варто зазначити, що підтримка більш ранніх версій закінчиться значно раніше, вже в 2022 році. Тому тим, хто поки не планує переходити на нову операційну систему, наприклад, людям зі слабкими комп’ютерами, які можуть не «потягнути» прийдешню Windows 11, слід задуматися над тим, щоб повністю оновити її – тоді вони зможуть користуватися і далі десятою версією протягом ще чотирьох років, а там можна буде вже і оновити комп’ютер.