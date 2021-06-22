Стало известно, когда умрет Windows 10

У разных операционных систем семейства Windows были разные сроки действия. Например, культовая Windows XP оставалась актуальной на протяжении почти пятнадцати лет, несмотря на выход более новых версий, а про Vista или 8 все очень быстро забыли, как про страшный сон. На данный момент единственной актуальной версией является Windows 10, которая уже порядком устарела, к тому же уже известно, что Microsoft активно разрабатывает ее полноценную замену, Windows 11. Недавно стало известно, когда будет прекращена поддержка десятой «винды».





Сроки жизни для устаревшей системы

Компания Microsoft, кажется, считает десятую «винду» достаточно удачной, потому пока не собирается прекращать ее поддержку. Однако вскоре все изменится. Как сообщает официальный веб-сайт компании-производителя операционных систем, поддержка «десятки» прекратится 14 октября 2025 года.

Следует отметить, что это не означает, что операционная система вообще перестанет работать. Попросту для нее больше не будут выходить никакие обновления, в том числе защитные, а значит, использовать ее станет достаточно опасно. Вспомните, когда несколько лет назад была эпидемия компьютерного вируса-вымогателя WannaCry, в группе риска оказались в первую очередь те, кто использовал старые операционные системы, которые не поддерживались на тот момент, например, Windows XP. Также новые комплектующие, программы, игры, скорее всего, не будут совместимы с устаревшей операционной системой, а значит, всем нужно будет перейти на грядущую Windows 11.

Данное «окончание срока годности» касается всех ныне существующих версий операционной системы, таких, как Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. Следует отметить, что в итоге жизненный цикл системы, вышедшей в 2015 году, составит десять лет. Это вполне нормальный показатель для Windows, хотя рекорда XP “десятке” побить все-таки не удалось.

Следует отметить, что поддержка более ранних версий закончится значительно раньше, уже в 2022 году. Поэтому тем, кто пока не планирует переходить на новую операционную систему, например, людям со слабыми компьютерами, которые могут не «потянуть» грядущую Windows 11, следует задуматься о том, чтобы полностью обновить ее — тогда они смогут пользоваться и дальше десятой версией на протяжении еще четырех лет, а там можно будет уже и обновить компьютер.