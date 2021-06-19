Эти смартфоны получат новую версию прошивки MIUI уже в ближайшее время

В данное время началась подготовка к выпуску новой, уже тринадцатой, версии прошивки MIUI. Разработчики уже объявили о том, что они набирают добровольцев, которые хотят принять участие в исследовании функционального дизайна операционной системы MIUI 13.





Какие телефоны смогут обновиться до новой прошивки?

Без сомнения, многим может быть интересно поучаствовать в тестировании данной новой прошивки. А еще большему количеству людей интересно узнать, какие именно смартфоны смогут ее поддерживать, чтобы не пришлось потом сожалеть.

Производитель подтвердил, что на данный момент ведутся исследования совместимости новой операционной системы с различными моделями смартфонов, работающих на базе данной прошивки. Также, по словам представителей, обновиться до этой системы смогут все достаточно новые смартфоны, которые были выпущены на протяжении двух последних лет.

Больше всего, разумеется, переживают пользователи тех смартфонов, которые попали в «пограничную» зону, то есть были выпущены весной или летом 2019 года. Скорее всего, они будут поддерживать новую прошивку, однако многим, само собой, хочется удостовериться, прежде чем что-либо устанавливать на свой смартфон.

Что касается этих опасений, то переживать и гадать пока не стоит. Все дело в том, что компания Xiaomi уже пообещала, что скоро поделится конкретным списком смартфонов, которые получат обновление до MIUI 13.

Интересно, что перерыв между выпуском очередных версий операционной системы оказался достаточно большим — выходит тринадцатая только сейчас. Как комментируют у самой компании-производителя, разработка новой версии началась сразу же после того, как состоялся релиз предыдущей версии, MIUI 12. В процессе разработки было принято решение вначале выпустить промежуточную версию. Она стала известна как MIUI 12.5.

Что касается смартфонов, которые получат новую тринадцатую версию прошивки сразу же после выхода, то известно, что первым таким смартфоном будет новый гаджет Xiaomi Mi Mix 4, а также все, которые выйдут после него.