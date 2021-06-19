Ці смартфони отримають нову версію прошивки MIUI вже найближчим часом

В даний час почалася підготовка до випуску нової, вже тринадцятої, версії прошивки MIUI. Розробники вже оголосили про те, що вони набирають добровольців, які хочуть взяти участь в дослідженні функціонального дизайну операційної системи MIUI 13.





Які телефони зможуть оновитися до нової прошивки?

Без сумніву, багатьом може бути цікаво взяти участь в тестуванні цієї нової прошивки. А ще більшій кількості людей цікаво дізнатися, які саме смартфони зможуть її підтримувати, щоб не довелося потім шкодувати.

Виробник підтвердив, що на даний момент ведуться дослідження сумісності нової операційної системи з різними моделями смартфонів, що працюють на базі даної прошивки. Також, за словами представників, оновитися до цієї системи зможуть всі досить нові смартфони, які були випущені протягом двох останніх років.

Найбільше, зрозуміло, переживають користувачі тих смартфонів, які потрапили в «прикордонну» зону, тобто були випущені навесні або влітку 2019 року. Швидше за все, вони будуть підтримувати нову прошивку, проте багатьом, само собою, хочеться переконатися, перш ніж що-небудь встановлювати на свій смартфон.

Що стосується цих побоювань, то переживати і гадати поки не варто. Вся справа в тому, що компанія Xiaomi вже пообіцяла, що скоро поділиться конкретним списком смартфонів, які отримають оновлення до MIUI 13.

Цікаво, що перерва між випуском чергових версій операційної системи виявився досить великою – виходить тринадцята тільки зараз. Як коментують у самій компанії-виробнику, розробка нової версії почалася відразу ж після того, як відбувся реліз попередньої версії, MIUI 12. У процесі розробки було прийнято рішення спочатку випустити проміжну версію. Вона стала відома як MIUI 12.5.

Що стосується смартфонів, які отримають нову тринадцяту версію прошивки відразу ж після виходу, то відомо, що першим таким смартфоном буде новий гаджет Xiaomi Mi Mix 4, а також всі, які вийдуть після нього.