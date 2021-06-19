Мобільний оператор «Київстар» запустив дуже важливу послугу, про яку всі дуже давно мріяли

Нещодавно оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив дуже важливу послугу, про яку всі давно мріяли. Ця послуга дозволяє вам стати власником красивого номеру на ваш власний розсуд!





Як отримати красивий номер?

В першу чергу вам необхідно ознайомитися з прейскурантом, щоб скласти уявлення про те, який номер ви можете собі дозволити і за яку ціну. Прейскурант виглядає таким чином:

Комбінація чисел на ваш розсуд, крім «ідеальних» і «золотих», обійдеться в триста гривень.

За повторювану, або дзеркальну комбінацію доведеться віддати вже більше – чотириста гривень.

Номери, які містять комбінації трьох і більше чисел в порядку зростання або зменшення, а також номери, що складаються з 2-3 мінливих цифр, коштують дві тисячі гривень.

Чотири цифри поспіль, так звані «ідеальні номера», – вартують три тисячі гривень.

Найдорожчі номери – це «золоті», що містять п’ять і більше чисел поспіль. Вони обійдуться вам у п’ятнадцять тисяч гривень, а деякі і більше.

Як тільки визначитеся з ціною, починайте оформлення. Введіть потрібну вам комбінацію цифр. Це може бути щось, схоже на ваш поточний номер або ж на номер вашої сімки від іншого оператора. Можна також зашифрувати якусь важливу для вас дату, якесь слово, змінити чотири останні цифри.

Після цього можна почати оформлювати заявку. Для цього вам знадобляться контактні та паспортні дані, а також також треба буде вказати місто, в якому ви живете. Після цього потрібно буде вказати бажаний спосіб оплати і доставки, а також підтвердити СМС-кою виконання замовлення. Оформити можна не тільки онлайн, але і в будь-якому магазині «Київстар».