Сотовый оператор Киевстар запустил очень важную услугу, о которой все очень давно мечтали

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил очень важную услугу, о которой все давно мечтали. Эта услуга позволяет вам обзавестись красивым номером на ваше собственное усмотрение!





Как обзавестись красивым номером?

В первую очередь вам необходимо ознакомиться с прейскурантом, чтобы составить представление о том, какой номер вы можете себе позволить и за какую цену. Прейскурант выглядит таким образом:

Комбинация чисел на ваше усмотрение, кроме «идеальных» и «золотых», обойдется в триста гривен.

За повторяющуюся, или зеркальную комбинацию придется отдать уже больше — четыреста гривен.

Номера, которые содержат комбинации трех и более чисел в порядке возрастания или убывания, а также номера, составленные из 2-3 меняющихся цифр, стоят две тысячи гривен.

Четыре цифры подряд, так называемые «идеальные номера», — стоят три тысячи гривен.

Самые дорогие номера — это «золотые», содержащие пять и более чисел подряд. Они обойдутся вам в пятнадцать тысяч гривен, а некоторые и больше.

Как только определитесь с ценой, начинайте оформление. Введите нужную вам комбинацию цифр. Это может быть нечто, похожее на ваш текущий номер или же на номер вашей симки от другого оператора. Можно также зашифровать некую важную для вас дату, какое-либо слово, изменить четыре последних цифры.

После этого можно начать оформлять заявку. Для этого вам понадобятся контактные и паспортные данные, а также также надо будет указать город, в котором вы живете. После этого нужно будет указать желаемый способ оплаты и доставки, а также подтвердить СМС-кой выполнение заказа. Оформить можно не только онлайн, но и в любом магазине «Киевстар».