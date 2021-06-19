Мобільний оператор «Vodafone» запустив нову послугу, яка необхідна всім українцям

Оператор мобільного зв’язку «Vodafone» запустив нову послугу, яка може бути необхідна всім українцям, особливо тим, хто часто забуває вчасно поповнити рахунок. В цьому випадку доведеться платити дуже серйозні суми за розмови та інтернет. На щастя, вихід є і в цьому випадку!





Що ви отримаєте в рамках нової послуги

Підключивши послугу, ви зможете отримати п’ять гігабайтів інтернету, а також безлімітні дзвінки всередині мережі та тридцять хвилин на дзвінки по Україні. Ця послуга називається «День без турбот», і щоб підключити її, ви повинні просто ввести комбінацію *101*888#, або ж зайти на офіційний сайт мобільного оператора і натиснути «Підключити послугу». Це безкоштовно, але на рахунку потрібно мати хоча б дві копійки.

Скористатися цією послугою можуть абоненти, які обслуговуються на основі наступних тарифних планів:

Vodafone SuperNet Start / SuperNet Pro / SuperNet Pro + / SuperNet Turbo / SuperNet Unlim

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Vodafone SuperNet Start-2019 / SuperNet Pro-2019 / SuperNet Turbo-2019 / SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G / UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS / Smart 4G S / Smart 4G M

Vodafone Light / Light +

Vodafone RED XS + / RED S / RED M / RED L

Vodafone RED EXTRA XS / RED EXTRA XS-2 / EXTRA S / RED EXTRA

M / RED EXTRA L

M / RED EXTRA L Vodafone ZАХІД

Послуга буде діяти двадцять чотири години з моменту, як ви отримаєте СМС-повідомлення про те, що вона підключена. Знову скористатися цією послугою ви зможете не раніше, ніж через тиждень після попереднього використання.

Також, як ми писали раніше, Vodafone запустив нову акцію, яка носить назву «Музика нон-стоп». В її рамках ви зможете отримати цілий ряд переваг, зокрема, три місяці підписки YouTube Premium, в яку входить також і YouTube Music Premium. Крім цього, ви також отримуєте безкоштовно послугу Vodafone Video PASS.