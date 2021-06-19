Сотовый оператор «Vodafone» запустил новую услугу, которая необходима всем украинцам

Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, которая может быть необходима всем украинцам, особенно тем, кто часто забывает вовремя пополнить счет. В этом случае придется платить очень серьезные суммы за разговоры и интернет. К счастью, выход есть и в этом случае!
Что вы получите в рамках новой услуги
Подключив услугу, вы сможете получить пять гигабайтов интернета, а также безлимитные звонки внутри сети и тридцать минут на звонки по Украине. Эта услуга называется «День без турбот», и чтобы подключить ее, вы должны просто ввести комбинацию *101*888#, либо же зайти на официальный сайт мобильного оператора и нажать «Подключить услугу». Это бесплатно, но на счету нужно иметь хотя бы две копейки.
Воспользоваться данной услугой могут абоненты, которые обслуживаются на основе следующих тарифных планов:
- Vodafone SuperNet Start/SuperNet Pro/SuperNet Pro+/SuperNet Turbo/SuperNet Unlim
- joice
- Vodafone SuperNet Start-2019/SuperNet Pro-2019/SuperNet Turbo-2019/SuperNet Pro-1-2019
- Vodafone UNLIM 3G/UNLIM 3G Plus
- Vodafone Smart 4G XS/Smart 4G S/Smart 4G M
- Vodafone Light/Light+
- Vodafone RED XS+/RED S/RED M/RED L
- Vodafone RED EXTRA XS/RED EXTRA XS-2/EXTRA S/RED EXTRA
- M/RED EXTRA L
- Vodafone ZАХІД
Услуга будет действовать двадцать четыре часа с момента, как вы получите СМС-сообщение о том, что она подключена. Снова воспользоваться этой услугой вы сможете не ранее, чем через неделю после предыдущего использования.
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