Сотовый оператор «Vodafone» запустил новую услугу, которая необходима всем украинцам

Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, которая может быть необходима всем украинцам, особенно тем, кто часто забывает вовремя пополнить счет. В этом случае придется платить очень серьезные суммы за разговоры и интернет. К счастью, выход есть и в этом случае!





Что вы получите в рамках новой услуги

Подключив услугу, вы сможете получить пять гигабайтов интернета, а также безлимитные звонки внутри сети и тридцать минут на звонки по Украине. Эта услуга называется «День без турбот», и чтобы подключить ее, вы должны просто ввести комбинацию *101*888#, либо же зайти на официальный сайт мобильного оператора и нажать «Подключить услугу». Это бесплатно, но на счету нужно иметь хотя бы две копейки.

Воспользоваться данной услугой могут абоненты, которые обслуживаются на основе следующих тарифных планов:

Vodafone SuperNet Start/SuperNet Pro/SuperNet Pro+/SuperNet Turbo/SuperNet Unlim

joice

Vodafone SuperNet Start-2019/SuperNet Pro-2019/SuperNet Turbo-2019/SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G/UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS/Smart 4G S/Smart 4G M

Vodafone Light/Light+

Vodafone RED XS+/RED S/RED M/RED L

Vodafone RED EXTRA XS/RED EXTRA XS-2/EXTRA S/RED EXTRA

M/RED EXTRA L

Vodafone ZАХІД

Услуга будет действовать двадцать четыре часа с момента, как вы получите СМС-сообщение о том, что она подключена. Снова воспользоваться этой услугой вы сможете не ранее, чем через неделю после предыдущего использования.

Также, как мы писали ранее, Vodafone запустил новую акцию, которая носит название «Музыка нон-стоп». В ее рамках вы сможете получить целый ряд преимуществ, в частности, три месяца подписки YouTube Premium, в которую входит также и YouTube Music Premium. Помимо этого, вы также получаете бесплатно услугу Vodafone Video PASS.