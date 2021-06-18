«ПриватБанк» изменил правила использования банковских карт на территории всей Украины

ПриватБанк изменил правила использования банковских карт на всей территории нашей страны. Поскольку все без исключения украинские банки обязаны выполнять правила финансового мониторинга, то на этот шаг организации пришлось пойти, чтобы продолжать работу.





Какими будут новые правила?

Правила финансового мониторинга установлены Законом Украины № 361-IX от 06.12.2019 и Постановлением НБУ № 65 от 16.05.2020, которые призваны помочь государству в борьбе с отмыванием денег, взяточничеством и финансированием терроризма. Поэтому теперь будут действовать два основных правила.

Во-первых, когда вы создаете платежи через приложение Приват24 либо терминалы самообслуживания, при пополнении бизнес-карты на любую сумму вы будете переадресованы на пополнение текущего счета получателя. В соответствующем окне будут автоматически подставлены все обязательные реквизиты, такие, как номер IBAN.

Во-вторых, когда вы создаете платежи на пополнение карточек клиентов Приватбанка с карт других банков, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то ПриватБанк такой платеж принять не сможет. Вместо этого вам порекомендуют пополнить IBAN-номеррв текущих счетов клиентов ПриватБанка. Дело в том, что при пополнении данных номеров обязательно подставляются все реквизиты плательщика, которые предусмотрены в законе про финансовый мониторинг.

Данные правила действительны для пополнения всех бизнес-карт, как корпоративных, так и карт «Ключ к счету». Следует отметить, что все без исключения бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату как от партнеров, так и покупателей, без каких-то ограничения сразу на свои текущие счета, причем как от клиентов ПриватБанка, так и от других банков.

Как мы писали ранее, начиная с десятого июня и вплоть до конца лета все без исключения клиенты услуг ПриватБанка, оплачивающие билеты на поезда Интерсити+ с помощью мобильного или компьютерного приложения Приват24, будут получать полностью бесплатные промокоды, которые позволят получить доступ к фильмотеке Sweet TV. Это предложение действует во всех поездах Интерсити +.