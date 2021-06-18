«ПриватБанк» змінив правила використання банківських карт на території всієї України

ПриватБанк змінив правила використання банківських карт на всій території нашої країни. Оскільки всі без винятку українські банки зобов’язані виконувати правила фінансового моніторингу, то на цей крок організації довелося піти, щоб продовжувати роботу.





Якими будуть нові правила?

Правила фінансового моніторингу встановлено Законом України № 361-IX від 06.12.2019 та Постановою НБУ № 65 від 16.05.2020, які покликані допомогти державі в боротьбі з відмиванням грошей, хабарництвом і фінансуванням тероризму. Тому тепер будуть діяти два основних правила.

По-перше, коли ви створюєте платежі через додаток Приват24 або термінали самообслуговування, при поповненні бізнес-карти на будь-яку суму ви будете переадресовані на поповнення поточного рахунку одержувача. У відповідному вікні будуть автоматично підставлені всі обов’язкові реквізити, такі, як номер IBAN.

По-друге, коли ви створюєте платежі на поповнення карток клієнтів Приватбанку з карт інших банків, і сума перевищує тридцять тисяч гривень на місяць, то ПриватБанк такий платіж прийняти не зможе. Замість цього вам порекомендують поповнити IBAN-номери поточних рахунків клієнтів ПриватБанку. Справа в тому, що при поповненні даних номерів обов’язково підставляються всі реквізити платника, які передбачені в законі про фінансовий моніторинг.

Дані правила дійсні для поповнення всіх бізнес-карт, як корпоративних, так і карт «Ключ до рахунку». Слід зазначити, що всі без винятку бізнес-клієнти ПриватБанку можуть приймати оплату як від партнерів, так і покупців, без якихось обмежень відразу на свої поточні рахунки, причому як від клієнтів ПриватБанку, так і від інших банків.

Як ми писали раніше, починаючи з десятого червня і аж до кінця літа всі без винятку клієнти послуг ПриватБанку, які оплачують квитки на потяги Інтерсіті + за допомогою мобільного або комп’ютерного додатку Приват24, отримуватимуть повністю безкоштовні промокодом, які дозволять отримати доступ до фільмотеки Sweet TV. Ця пропозиція діє у всіх поїздах Інтерсіті +.