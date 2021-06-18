Які товари з AliExpress українці купують найчастіше: топові моделі ігрових смартфонів

Аналітики компанії Slaxico з’ясували, що українці стали набагато частіше купувати товари для мобільного геймінгу на AliExpress. Крім смартфонів, в топі покупок – мобільні геймпади і кулери, а також VR-окуляри.





За травень попит на ігрову периферію для смартфонів виріс в 4,3 рази. Найпопулярнішими моделями ігрових смартфонів на початок літа виявилися:

ASUS ROG Phone 5 (працює на Snapdragon 888). Ціна в Українських магазинах коливається від 22 до 30 тис. гривень;

Nubia Red Magic 6 (Snapdragon 865); На AliExpress ціна стартує від 15870 гривень. Очікується в Україні;

Xiaomi Black Shark 4 (Snapdragon 870).

Всі ці пристрої мають оперативну пам’ять від 6 до 8 Гб, оснащені яскравим AMOLED-екраном з високою роздільною здатністю.

Серед аксесуарів найбільш популярні накладні геймпади з тримачем для мобільного телефону. Попит на цю категорію товарів зріс в 3,7 рази в порівнянні з минулим травнем. Серед моделей, що користуються найбільшим попитом, – пристрої від GameSir і Tectinter з вібровіддачею, які підтримують смартфони на iOS і Android. У середньому фани готові віддати за один геймпад від 150 до 650 грн.

На другому місці за попитом – спеціальні ігрові кулери для смартфонів, які не дозволяють пристроям перегріватися. Оборот цієї категорії товарів зріс на початку літа в 3,5 рази у порівнянні з минулим роком. Користувачі найчастіше вибирають пристрої з кріпленнями на присосках і потужним вентилятором. В середньому такий пристрій обійдеться в суму від 120 до 500 грн.

Інша популярна категорія травня – VR-окуляри для мобільних пристроїв. Попит на такі товари виріс в 1,7 рази в порівнянні з минулим роком. Найбільш популярні пристрої для смартфонів з діагоналлю екрану від 4,5 до 6,53 дюйма. Середня вартість таких моделей – від 230 до 750 грн.

Користувачі часто вибирають і спеціальні ігрові навушники. Ця категорія товарів в травні показала зростання в 1,7 рази в порівнянні з минулим роком. Головні особливості таких пристроїв – активне шумозаглушення і об’ємний звук. За такі пристрої готові віддати від 300 до 600 грн.