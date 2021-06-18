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Мобільний оператор «Київстар» запустив інноваційний тарифний план за низькою ціною

19.06.2021
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Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив інноваційний тарифний план за неймовірно низькою ціною. Без сумніву, він сподобається величезній кількості українських абонентів, які його підключать!


Які послуги входять в новий тарифний план

Новий тарифний план від мобільного оператора пропонує величезну кількість послуг, які знадобляться всім без винятку абонентам. Ось як виглядає базовий пакет послуг в даному тарифі:

  • Безлімітні дзвінки всередині мережі.
  • Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.
  • Повний безліміт для мобільного інтернету.

Крім мобільного зв’язку, цей тариф також включає й іншу послугу – повністю безлімітний швидкісний домашній інтернет. Таким чином, ви фактично сплачуєте в цьому тарифі дві послуги відразу. Абонентська плата в цьому тарифі – двісті п’ятдесят гривень на місяць, проте спочатку у вас буде діяти знижка, і перші три місяці ви будете платити всього двісті. Слід зазначити, що якщо ви будете оплачувати ці послуги окремо, то вам вийде значно дорожче.

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Даний тарифний план носить назву – «Все разом Вигідний». Щоб перейти на нього, ви повинні або скористатися мобільним додатком «Мій Київстар», або ж ввести комбінацію 477*1, після чого слідувати інструкціям оператора.

Як ми писали раніше, Київстар запустив послугу «Додатковий номер». Для підключення даної опції можна використовувати просту комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде надано додатковий номер, випадково згенерований системою спеціально для вас в автоматичному режимі. Якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, просто скориставшись іншою комбінацією, *100*33*4#. Користуватися послугою дуже просто. Ви можете відправити СМС або виклик на додатковий номер, просто ввівши перед номером адресата код 818.

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19.06.2021
73 1 хвилина на прочитання

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