Мобільний оператор «Київстар» запустив інноваційний тарифний план за низькою ціною

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив інноваційний тарифний план за неймовірно низькою ціною. Без сумніву, він сподобається величезній кількості українських абонентів, які його підключать!





Які послуги входять в новий тарифний план

Новий тарифний план від мобільного оператора пропонує величезну кількість послуг, які знадобляться всім без винятку абонентам. Ось як виглядає базовий пакет послуг в даному тарифі:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Крім мобільного зв’язку, цей тариф також включає й іншу послугу – повністю безлімітний швидкісний домашній інтернет. Таким чином, ви фактично сплачуєте в цьому тарифі дві послуги відразу. Абонентська плата в цьому тарифі – двісті п’ятдесят гривень на місяць, проте спочатку у вас буде діяти знижка, і перші три місяці ви будете платити всього двісті. Слід зазначити, що якщо ви будете оплачувати ці послуги окремо, то вам вийде значно дорожче.

Даний тарифний план носить назву – «Все разом Вигідний». Щоб перейти на нього, ви повинні або скористатися мобільним додатком «Мій Київстар», або ж ввести комбінацію 477*1, після чого слідувати інструкціям оператора.

Як ми писали раніше, Київстар запустив послугу «Додатковий номер». Для підключення даної опції можна використовувати просту комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде надано додатковий номер, випадково згенерований системою спеціально для вас в автоматичному режимі. Якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, просто скориставшись іншою комбінацією, *100*33*4#. Користуватися послугою дуже просто. Ви можете відправити СМС або виклик на додатковий номер, просто ввівши перед номером адресата код 818.