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Сотовый оператор «Киевстар» запустил инновационный тарифный план по низкой цене

19.06.2021
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Сотовый оператор «Киевстар» запустил инновационный тарифный план по невероятно низкой цене. Без сомнения, он понравится огромному количеству украинских абонентов, которые его подключат!


Какие услуги входят в новый тарифный план

Новый тарифный план от мобильного оператора предлагает огромное количество услуг, которые понадобятся всем без исключения абонентам. Вот как выглядит базовый пакет услуг в данном тарифе:

  • Безлимитные звонки внутри сети.
  • Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.
  • Полный безлимит для мобильного интернета.

Помимо мобильной связи, этот тариф также включает и другую услугу — полностью безлимитный высокоскоростной домашний интернет. Таким образом, вы фактически оплачиваете в данном тарифе две услуги сразу. Абонентская плата в данном тарифе — двести пятьдесят гривен в месяц, однако вначале у вас будет действовать скидка, и первые три месяца вы будете платить всего двести. Следует отметить, что если вы будете оплачивать эти услуги по отдельности, то вам выйдет значительно дороже.

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Данный тарифный план носит название — «Всё вместе Выгодный». Чтобы перейти на него, вы должны либо воспользоваться мобильным приложением «Мой Киевстар», либо же ввести комбинацию 477*1, после чего следовать инструкциям оператора.

Как мы писали ранее, Киевстар запустил услугу «Дополнительный номер». Для подключения данной опции можно использовать простейшую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет предоставлен дополнительный номер, случайно сгенерированный системой специально для вас в автоматическом режиме. Если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, просто воспользовавшись другой комбинацией, *100*33*4#. Пользоваться услугой очень просто. Вы можете отправить СМС или вызов на дополнительный номер, просто введя перед номером адресата код 818.

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19.06.2021
44 1 хвилина на прочитання

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