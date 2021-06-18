Сотовый оператор «Киевстар» запустил инновационный тарифный план по низкой цене

Сотовый оператор «Киевстар» запустил инновационный тарифный план по невероятно низкой цене. Без сомнения, он понравится огромному количеству украинских абонентов, которые его подключат!





Какие услуги входят в новый тарифный план

Новый тарифный план от мобильного оператора предлагает огромное количество услуг, которые понадобятся всем без исключения абонентам. Вот как выглядит базовый пакет услуг в данном тарифе:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Помимо мобильной связи, этот тариф также включает и другую услугу — полностью безлимитный высокоскоростной домашний интернет. Таким образом, вы фактически оплачиваете в данном тарифе две услуги сразу. Абонентская плата в данном тарифе — двести пятьдесят гривен в месяц, однако вначале у вас будет действовать скидка, и первые три месяца вы будете платить всего двести. Следует отметить, что если вы будете оплачивать эти услуги по отдельности, то вам выйдет значительно дороже.

Данный тарифный план носит название — «Всё вместе Выгодный». Чтобы перейти на него, вы должны либо воспользоваться мобильным приложением «Мой Киевстар», либо же ввести комбинацию 477*1, после чего следовать инструкциям оператора.

Как мы писали ранее, Киевстар запустил услугу «Дополнительный номер». Для подключения данной опции можно использовать простейшую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет предоставлен дополнительный номер, случайно сгенерированный системой специально для вас в автоматическом режиме. Если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, просто воспользовавшись другой комбинацией, *100*33*4#. Пользоваться услугой очень просто. Вы можете отправить СМС или вызов на дополнительный номер, просто введя перед номером адресата код 818.