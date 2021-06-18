Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, о которой все давным-давно мечтали. В частности, она позволит за небольшую плату получить в свое распоряжение дополнительный телефонный номер, которым вы сможете пользоваться на свое усмотрение.





Что нужно для подключения второго номера?

Как правило, дополнительные номера нужны людям либо для того, чтобы разделить рабочий и домашний номер, либо же для регистрации на некоторых сайтах, которые требуют подтверждения номеров. Существует множество способов обзавестись дополнительным номером, не покупая новую сим-карту, однако все они достаточно сложные. Тем не менее, сейчас благодаря «Киевстар», все стало намного проще, чем раньше, и больше не нужно никаких сложностей. Все, что от вас требуется — приобрести дополнительный номер всего за тридцать гривен. Вы можете сгенерировать номер самостоятельно или же довольствоваться тем, что был создан системой.

Для подключения услуги можно использовать простейшую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет предоставлен дополнительный номер, случайно сгенерированный системой специально для вас в автоматическом режиме. Если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, просто воспользовавшись другой комбинацией, *100*33*4#.

Пользоваться услугой очень просто. Вы можете отправить СМС или вызов на дополнительный номер, просто введя перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию — например, после того, как вы уходите с работы, если будете указывать этот номер как рабочий.

Как мы писали ранее, «Киевстар» вернул старую услугу «Счастливый день». На протяжении ближайших полутора месяцев, вплоть до конца июля, абоненты «Киевстар», которые пользуются тарифными планами на условиях предоплаты, могут воспользоваться данной услугой. Она позволяет им раз в семь дней получить бесплатный безлимитный мобильный интернет и звонки в сети «Киевстар», даже если на счету нет средств, и просрочен платеж по тарифному плану. Действовать это будет на протяжении суток.