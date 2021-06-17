Сотовый оператор «Киевстар» вернул услугу, от которой все совершенно без ума

Сотовый оператор «Киевстар» сообщил о том, что он возвращает прошлогоднюю услугу, от которой все были просто без ума, потому что она позволяла полностью бесплатно пользоваться мобильным интернетом и деньгами на счету! Как же подключить эту прекрасную услугу, и каковы условия ее предоставления?





Что нужно знать о новой услуге

Акция носит название «Счастливый день». В прошлом году она действовала с пятнадцатого октября и до конца года. За это время ей воспользовались более четырех миллионов человек, что является признаком просто колоссальной популярности. Именно поэтому данную акцию и было решено вернуть. Она будет действовать вплоть до тридцать первого июля!

Таким образом, на протяжении ближайших полутора месяцев, вплоть до конца июля, абоненты «Киевстар», которые пользуются тарифными планами на условиях предоплаты, могут воспользоваться данной услугой. Она позволяет им раз в семь дней получить бесплатный безлимитный мобильный интернет и звонки в сети «Киевстар», даже если на счету нет средств, и просрочен платеж по тарифному плану. Действовать это будет на протяжении суток.

Подключить услугу «Счастливый день» можно любым из трех способов. Это можно сделать в приложении «Мой Киевстар», звонком по бесплатному номеру 222, или же по запросу *222# и клавиша вызова. Само по себе подключение данной акции полностью бесплатно.

После активации услуги вы получите соответствующее СМС-сообщение. Двадцать четыре часа, в течение которых вы сможете пользоваться всеми преимуществами «Счастливого дня», начинаются с момента получения данного СМС. Новый пакет вы сможете подключить спустя семь дней после того, как закончатся эти двадцать четыре часа. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте мобильного оператора «Киевстар» или же в магазинах розничной сети компании «Киевстар».