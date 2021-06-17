Мобільний оператор «Київстар» повернув послугу, від якої всі просто в захваті

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» повідомив про те, що він повертає торішню послугу, від якої всі були просто у захваті, тому що вона дозволяла повністю безкоштовно користуватися мобільним інтернетом і грошима на рахунку! Як же підключити цю прекрасну послугу, і які умови її надання?





Що потрібно знати про нову послугу

Акція носить назву «Щасливий день». У минулому році вона діяла з п’ятнадцятого жовтня і до кінця року. За цей час нею скористалися понад чотири мільйони осіб, що є ознакою просто колосальної популярності. Саме тому цю акцію і було вирішено повернути. Вона буде діяти аж до тридцять першого липня!

Таким чином, протягом найближчих півтора місяців, аж до кінця липня, абоненти «Київстар», які користуються тарифними планами на умовах передоплати, можуть скористатися даною послугою. Вона дозволяє їм раз у сім днів отримати безкоштовний безлімітний мобільний інтернет і дзвінки в мережі «Київстар», навіть якщо на рахунку немає коштів, і протермінований платіж за тарифним планом. Діяти такі умови будуть протягом доби.

Підключити послугу «Щасливий день» можна будь-яким з трьох способів. Це можна зробити в додатку «Мій Київстар», дзвінком за безкоштовним номером 222, або ж за допомогою комбінації *222# і клавіша виклику. Само по собі підключення даної акції повністю безкоштовно.

Після активації послуги ви отримаєте відповідне СМС-повідомлення. Двадцять чотири години, протягом яких ви зможете користуватися всіма перевагами «Щасливого дня», починаються з моменту отримання даного СМС. Новий пакет ви зможете підключити через сім днів після того, як закінчаться ці двадцять чотири години. Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті мобільного оператора «Київстар» або ж в магазинах роздрібної мережі компанії «Київстар».