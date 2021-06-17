Незважаючи на те, що Windows 10 виявилася цілком вдалою операційною системою і пропрацювала п’ять років на безлічі комп’ютерів, вона все-таки вже застаріла. Тому весь світ чекає презентацію нової операційної системи – Windows 11. Вона повинна відбутися наступного тижня – 24 червня, проте вже зараз усі охочі можуть оцінити, якою вона буде. Все це тому, що в інтернет витекла бета-версія Windows 11, і її можна завантажити абсолютно безкоштовно.





Нова версія Windows: що про неї відомо

Як повідомляють інсайдери, бета-версія, яка виявилася доступною для завантаження в мережі, є редакцією Windows 11 Pro, тобто в ній вже є всі необхідні функції. Найменування збірки – 10.0.21996.1.co_release.210529-1541, проте невідомо, коли вона була створена і що означає.

Насправді вона може бути вже застарілою, і якщо ви, завантаживши операційну систему, помітите, що в ній щось не так, не варто засмучуватися. Можливо, в новій збірці всі неполадки будуть вже виправлені.

Відмінностей у нової операційної системи від застарілої десятої «вінди» досить багато. Відразу кидається в очі оновлений зовнішній вигляд, який більш мінімалістичний, ніж у попередніх версій за останні роки. Цікава інновація: меню «Пуск» тепер знаходиться в центрі панелі завдань, а не в звичному місці зліва.

У бета-версії немає підтримки української або російської мови, їх не можна навіть активувати через меню. Варто пам’ятати про це, якщо вирішите встановити собі операційну систему для того, щоб поекспериментувати. Також немає і деяких інших корисних функцій, зокрема, забезпечення сумісності додатків з Android, про що раніше заявлялося. Можливо, вони з’являться тільки у фінальному релізі.

На даний момент компанія Microsoft ніяк не коментує витік. Відомо, що призначена поточна версія бета-версія Windows 11 не для кінцевих користувачів, а для розробників програмного забезпечення. Вони використовують її для тестування як самої системи, так і її сумісності з їх продуктами. Через те, що дане тестування не доведено до кінця, користуватися системою можна на свій страх і ризик. Можуть бути різні збої і проблеми. Тому краще всього встановлювати її на окремий диск або на віртуальну машину.