Несмотря на то, что Windows 10 оказалась вполне удачной операционной системой и проработала пять лет на множестве компьютеров, она все-таки уже устарела. Поэтому весь мир ждет презентацию новой операционной системы, Windows 11. Она должна состояться на следующей неделе — 24 июня, однако уже сейчас все желающие могут оценить, какой она будет. Все это потому, что в интернет утекла бета-версия Windows 11, и ее можно скачать совершенно бесплатно.





Новая версия Windows: что о ней известно

Как сообщают инсайдеры, бета-версия, которая оказалась доступной для загрузки в сети, является редакцией Windows 11 Pro, то есть в ней уже есть все необходимые функции. Наименование сборки — 10.0.21996.1.co_release.210529-1541, однако неизвестно, когда она была создана и что означает. Это значит, что на самом деле она может быть уже устаревшей, и если вы, скачав операционную систему, заметите, что в ней что-то не так, не стоит расстраиваться. Возможно, в новой сборке все неполадки будут исправлены.

Отличий у новой операционной системы от устаревшей десятой «винды» достаточно много. Сразу бросается в глаза обновленный внешний вид, который более минималистичен, чем у предыдущих версий «винды» за последние годы. Интересная инновация: меню «Пуск» теперь находится в центре панели задач, а не в привычном месте слева.

В бета-версии нет поддержки украинского или русского языков, их нельзя даже активировать через меню. Следует помнить об этом, если решите установить себе операционную систему для того, чтобы поэкспериментировать. Также нет и некоторых других полезных функций, в частности, обратной совместимости приложений с Android, о чем ранее заявлялось. Возможно, они появятся только в финальном релизе.

На данный момент компания Microsoft никак не комментирует утечку. Известно, что предназначена текущая версия бета-версия Windows 11 не для конечных пользователей, а для разработчиков программного обеспечения. Они используют ее для тестирования как самой системы, так и ее совместимости с их продуктами. Из-за того, что данное тестирование не доведено до конца, пользоваться системой можно на свой страх и риск. Возможны различные сбои и проблемы. Поэтому лучше всего устанавливать ее на отдельный диск или вовсе на виртуальную машину.