Мобільний оператор «lifecell» запустив наддешевий тарифний план за 50 гривень

Зазвичай, дуже дешеві тарифні плани не дуже цікаві, за винятком тих, кому телефон потрібний, щоб «просто дзвонити», тобто пенсіонерів. Вони містять мінімум послуг, яких зовсім не вистачить людині, що активно користується інтернетом та мобільним зв’язком. Проте, трапляються винятки. Наприклад, тарифний план від мобільного оператора lifecell, в якому розмір абонентської плати становить всього п’ятдесят гривень, і при цьому послуг дуже багато.





Що можна отримати за п’ятдесят гривень на місяць?

Більшість українців давно звикли, що «дешевий безліміт» – такий самий оксюморон, як «гарячий лід». Таких тарифів майже не існує, а якщо зрідка вони і зустрічаються, то в них є різні обмеження і умови «під зірочкою». Це – не той випадок. Ось що ви будете отримувати в даному тарифному плані від lifecell:

Повністю безлімітний швидкісний 3G \ 4G інтернет, в залежності від доступності мережі. У нього ж входить і повністю безкоштовна роздача інтернету через пристрої, наприклад, смартфони, які це дозволяють.

Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.

Двісті п’ятдесят хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, і номери фіксованого зв’язку.

Ціна в п’ятдесят гривень на місяць маленька сама по собі, проте це не межа. Абоненти, які зареєструвалися або персоніфікувалися, а також ті, що скористалися послугою перенесення номера, отримають ще більшу знижку. Аж до кінця серпня поточного року вартість, до речі, не змінюватиметься.

Тарифний план, про який йде мова, носить назву «Інтернет без меж». Щоб підключити його, ви можете придбати сім-карту або відвідати офіційний магазин мобільного оператора. Варто пам’ятати, що даний тариф входить в число регіональних. Його зона дії охоплює такі регіони нашої країни, як Чернівецька область, Закарпатська, окремі райони Волині, Донбасу, Дніпропетровської області. Повний список знаходиться на сторінці тарифного плану на сайті оператора.