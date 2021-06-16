«ПриватБанк» ввел новшество, о котором обязаны знать все абсолютно владельцы банковских карт

Недавно «ПриватБанк» ввел радикальное новшество в своем приложении «Privat24», о котором должны знать все владельцы банковских карт. Оно заключается в том, что вы теперь можете совершать переводы, даже не зная номера карточки!





Как работает новая функция

Уже во многих странах мобильные приложения для онлайн-банкинга позволяют совершать переводы только по номеру телефона, без номера карты. К сожалению, ранее этой невероятно полезной функции в «Приват24» не было. Тем не менее, в последнем обновлении приложения она наконец-то появилась. Сейчас у пользователей из нашей страны получилась возможность переводить деньги по номеру телефона, что полезно в том числе и для безопасности, ведь оставлять номер не так опасно, как номер карточки.

Для того, чтобы эта функция у вас появилась, вам необходимо вначале обновиться, если это не происходит автоматически. Затем после данного обновления рекомендуется выбрать из списка карту, и перейти в раздел «Платежные настройки». Там можно выбрать карточку для переводов по умолчанию, с которой будут списываться деньги, и на которую они будут автоматически приходить. После этого вы можете просто выбрать пункт «Включить переводы по телефону».

После этого вы сможете просто выбирать пункт «Перевод на карту» в сервисах приложения «Приват24». В открывшемся окне можно будет выбрать получателя по любому номеру из вашей телефонной книги, если к данному номеру привязана карточка. Больше ничего делать не надо, получатель получит деньги прямо в онлайн-режиме.