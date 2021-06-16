Оновлено:

«ПриватБанк» ввел новшество, о котором обязаны знать все абсолютно владельцы банковских карт

Новини

Зараз на головній

Недавно «ПриватБанк» ввел радикальное новшество в своем приложении «Privat24», о котором должны знать все владельцы банковских карт. Оно заключается в том, что вы теперь можете совершать переводы, даже не зная номера карточки!


Как работает новая функция

Уже во многих странах мобильные приложения для онлайн-банкинга позволяют совершать переводы только по номеру телефона, без номера карты. К сожалению, ранее этой невероятно полезной функции в «Приват24» не было. Тем не менее, в последнем обновлении приложения она наконец-то появилась. Сейчас у пользователей из нашей страны получилась возможность переводить деньги по номеру телефона, что полезно в том числе и для безопасности, ведь оставлять номер не так опасно, как номер карточки.

Для того, чтобы эта функция у вас появилась, вам необходимо вначале обновиться, если это не происходит автоматически. Затем после данного обновления рекомендуется выбрать из списка карту, и перейти в раздел «Платежные настройки». Там можно выбрать карточку для переводов по умолчанию, с которой будут списываться деньги, и на которую они будут автоматически приходить. После этого вы можете просто выбрать пункт «Включить переводы по телефону».

После этого вы сможете просто выбирать пункт «Перевод на карту» в сервисах приложения «Приват24». В открывшемся окне можно будет выбрать получателя по любому номеру из вашей телефонной книги, если к данному номеру привязана карточка. Больше ничего делать не надо, получатель получит деньги прямо в онлайн-режиме.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяМобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку всі давно мріяли
наступна стаття«ПриватБанк» впровадив нововведення, про яке зобов’язані знати абсолютно всі власники банківських карт
22,968Фанитак
510Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»