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Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку всі давно мріяли

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Нещодавно мобільний оператор Vodafone запустив послугу, про яку давно мріяли всі, хто активно користується Ютубом або музичними сервісами. Нова пропозиція від мобільного оператора дозволяє отримати величезну кількість переваг в користуванні даними сайтами і сервісами, причому абсолютно безкоштовно!


Як називається акція і що вона пропонує

Нова акція носить назву «Музика нон-стоп». В її рамках ви зможете отримати цілий ряд переваг, зокрема, три місяці підписки YouTube Premium, в яку входить також і YouTube Music Premium. Крім цього, ви також отримуєте безкоштовно послугу Vodafone Video PASS. Раніше вона дозволяла безлімітний перегляд основних відеосервісів, таких, як Нетфлікс, Ютуб і Мегого. Зараз же список сервісів було розширено, і на даний момент виглядає так:

  • Apple Music
  • YouTube
  • YouTube Music
  • Netflix
  • MEGOGO
  • SoundCloud
  • Deezer
  • Spotify
  • Shazam.

Підключити дану послугу можуть представники таких тарифних планів передоплати, як Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro +, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S +, 4G Smart M, RED S, M, L, XS +, Light +, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice, а також і ті, хто обслуговується на основі контрактних тарифів.

Термін дії акції становить три місяці. Після його закінчення ви зможете користуватися підпискою YouTube Premium і раніше, але вона вже не буде безкоштовною, ви будете платити звичайну ціну в дев’яносто дев’ять гривень на місяць. Це ж правило стосується також і послуги Video PASS, в якій будете платити п’ятдесят гривень на місяць. Для підключення акції і її відключення ви можете скористатися простою комбінацією *313# і клавіша виклику.

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