Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку всі давно мріяли

Нещодавно мобільний оператор Vodafone запустив послугу, про яку давно мріяли всі, хто активно користується Ютубом або музичними сервісами. Нова пропозиція від мобільного оператора дозволяє отримати величезну кількість переваг в користуванні даними сайтами і сервісами, причому абсолютно безкоштовно!





Як називається акція і що вона пропонує

Нова акція носить назву «Музика нон-стоп». В її рамках ви зможете отримати цілий ряд переваг, зокрема, три місяці підписки YouTube Premium, в яку входить також і YouTube Music Premium. Крім цього, ви також отримуєте безкоштовно послугу Vodafone Video PASS. Раніше вона дозволяла безлімітний перегляд основних відеосервісів, таких, як Нетфлікс, Ютуб і Мегого. Зараз же список сервісів було розширено, і на даний момент виглядає так:

Apple Music

YouTube

YouTube Music

Netflix

MEGOGO

SoundCloud

Deezer

Spotify

Shazam.

Підключити дану послугу можуть представники таких тарифних планів передоплати, як Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro +, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S +, 4G Smart M, RED S, M, L, XS +, Light +, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice, а також і ті, хто обслуговується на основі контрактних тарифів.

Термін дії акції становить три місяці. Після його закінчення ви зможете користуватися підпискою YouTube Premium і раніше, але вона вже не буде безкоштовною, ви будете платити звичайну ціну в дев’яносто дев’ять гривень на місяць. Це ж правило стосується також і послуги Video PASS, в якій будете платити п’ятдесят гривень на місяць. Для підключення акції і її відключення ви можете скористатися простою комбінацією *313# і клавіша виклику.