«ПриватБанк» впровадив нововведення, про яке зобов’язані знати абсолютно всі власники банківських карт

Нещодавно «ПриватБанк» ввів радикальне нововведення в своєму додатку «Privat24», про яке мусять знати всі власники банківських карт. Воно полягає в тому, що ви тепер можете здійснювати перекази, навіть не знаючи номера картки!





Як працює нова функція

Вже в багатьох країнах мобільні додатки для онлайн-банкінгу дозволяють здійснювати перекази тільки за номером телефону, без номера карти. На жаль, раніше цієї неймовірно корисної функції в «Приват24» не було. Проте, в останньому оновленні програми вона нарешті з’явилася. Зараз у користувачів з нашої країни з’явилася можливість переводити гроші за номером телефону, що корисно в тому числі і для безпеки, адже залишати номер не так небезпечно, як номер картки.

Для того, щоб ця функція у вас з’явилася, вам необхідно спочатку оновитися, якщо це не відбувається автоматично. Потім після цього оновлення рекомендується вибрати зі списку карту, і перейти в розділ «Платіжні налаштування». Там можна вибрати картку для переказів за замовчуванням, з якої будуть списуватися гроші, і на яку вони будуть автоматично приходити. Після цього ви можете просто вибрати пункт «Включити перекази по телефону».

Після цього ви зможете просто вибирати пункт «Переказ на карту» в сервісах додатку «Приват24». У вікні можна буде вибрати одержувача з будь-яким номером з вашої телефонної книги, якщо до цього номеру прив’язана картка. Більше нічого робити не треба, одержувач отримає гроші прямо в онлайн-режимі.