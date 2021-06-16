Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, о которой все давно мечтали

Недавно мобильный оператор Vodafone запустил услугу, о которой давно мечтали все, кто активно пользуется Ютубом или музыкальными сервисами. Новейшее предложение от мобильного оператора позволяет получить огромное количество преимуществ в пользовании данными сайтами и сервисами, причем абсолютно бесплатно!





Как называется акция и что она предлагает

Новая акция носит название «Музыка нон-стоп». В ее рамках вы сможете получить целый ряд преимуществ, в частности, три месяца подписки YouTube Premium, в которую входит также и YouTube Music Premium. Помимо этого, вы также получаете бесплатно услугу Vodafone Video PASS. Ранее она позволяла безлимитный просмотр основных видеосервисов, таких, как Нетфликс, Ютуб и Мегого. Сейчас же список сервисов был расширен, и на данный момент выглядит так:

Apple Music

YouTube

YouTube Music

Netflix

MEGOGO

SoundCloud

Deezer

Spotify

Shazam.

Подключить данную услугу могут представители таких тарифных планов предоплаты, как Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro+, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S+, 4G Smart M, RED S, M, L, XS+, Light+, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice, а также и те, кто обслуживается на основе контрактных тарифов.



Срок действия акции составляет три месяца. После его окончания вы сможете пользоваться подпиской YouTube Premium по-прежнему, но она уже не будет бесплатной, вы будете платить обычную цену в девяносто девять гривен в месяц. Это же правило касается также и услуги Video PASS, в которой будете платить пятьдесят гривен в месяц. Для подключения акции и ее отключения вы можете воспользоваться простой комбинацией *313# и клавиша вызова.