Мобільний оператор lifecell запустив незамінну нову послугу, яка потрібна всім

Існує ряд проблем, специфічних для мобільних телефонів. Зокрема, їх набагато частіше, ніж будь-яку іншу техніку, крадуть або втрачають. Складно непомітно вкрасти ноутбук, планшет або тим паче телевізор, чи не так? Саме тому мобільний оператор lifecell вирішив запустити нову послугу, яка потрібна всім – вона абсолютно незамінна!





Чим корисна нова послуга?

Нова послуга для мобільних телефонів носить назву «Захисти мобільний». Вона включає в себе цілий ряд корисних функцій для захисту телефону від можливої ​​крадіжки або втрати, в тому числі:

Дистанційне блокування

Видалення даних

Дистанційне фотозахоплення

Звуковий сигнал

Сервіс повернення

Сервіс компенсації

Що ж робити, якщо ви раптом загубите свій телефон? Вам в цьому випадку необхідно набрати 6911. Після цього, тим же дзвінком, або ж в один клік в особистому кабінеті мобільного додатка, ви зможете заблокувати смартфон, а також визначити його геолокацію.

Крім інших послуг, «Захисти мобільний» також пропонує сервіс фінансової компенсації. У разі, якщо ваш телефон загубиться і його не знайдуть протягом двох тижнів, ви отримаєте компенсацію, яка може становити від тисячі гривень. Це буде можливо в тому випадку, якщо на телефоні була встановлена ​​дана послуга, і ви надасте документи на нього.

Існує три тарифні плани, за якими ви можете підключити послугу. У тарифі «VIP» абонентська плата складе чотирнадцять гривень на тиждень, в «Стандарт +» – сім гривень і в «Стандарт» – п’ять. З детальними умовами можна ознайомитися на офіційному сайті мобільного оператора.

Як ми писали раніше, в деяких регіонах нашої країни lifecell запустив унікальний тарифний план з безлімітним інтернетом, в якому розмір абонентської плати становить всього лише п’ятдесят гривень за операторський місяць, тобто двадцять вісім днів. При цьому дана ціна гарантовано не буде змінюватися аж до кінця літа поточного року. Тариф називається «Інтернет без меж».