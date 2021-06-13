Сотовый оператор «Vodafone» запустил незаменимую новую услугу, от которой все в восторге

Недавно мобильный оператор Vodafone принял решение запустить новую услугу, которая позволит вам получить новые дополнительные пять гигабайтов интернета в день. Когда это может пригодиться?





Например, в тех случаях, если вы забыли пополнить вовремя счет, а интернет нужен срочно. Поскольку у всех мобильных операторов всегда достаточно дорогая связь вне рамок тарифных планов, то эта услуга вам пригодиться, ведь в ее рамках вы также сможете получить полностью безлимитные разговоры внутри сети и тридцать минут на других операторов, причем на целый день.

Как получить данный подарок?

Новая услуга от мобильного оператора называется «День без турбот». Подключить ее очень просто — вам достаточно всего лишь ввести комбинацию *101*888#. Также вы можете нажать кнопку «Подключить услугу» на сайте оператора и следовать дальнейшим инструкциям. Сама по себе услуга бесплатная, но, тем не менее, вам желательно иметь на счету не меньше двух копеек, чтобы ей пользоваться. Услуга доступна в следующих тарифных планах:

Vodafone SuperNet Start/SuperNet Pro/SuperNet Pro+/SuperNet Turbo/SuperNet Unlim

joice

Vodafone SuperNet Start-2019/SuperNet Pro-2019/SuperNet Turbo-2019/SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G/UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS/Smart 4G S/Smart 4G M

Vodafone Light/Light+

Vodafone RED XS+/RED S/RED M/RED L

Vodafone RED EXTRA XS/RED EXTRA XS-2/EXTRA S/RED EXTRA

M/RED EXTRA L

Vodafone ZАХІД

Срок действия услуги начинается в тот момент, когда вы получаете СМС-сообщение о ее подключении, и занимает двадцать четыре часа. Чтобы снова воспользоваться этой услугой, вы должны подождать неделю с момента ее последнего использования.

Недавно Vodafone принял решение подарить всем абонентам, которые подключат Video Pass, также получить и подпискуYouTube Premium. Она позволит вам в рамках ныне действующих акций мобильного оператора получить также и пакет YouTube Music Premium. Услуга же Vodafone Video PASS, которая будет доступна бесплатно на протяжении трех месяцев, предоставляет доступ к безлимитному использованию целого ряда приложений, которые не будут учитываться в пакетных гигабайтах. Это все наиболее популярные видео- и музыкальные сервисы, такие как YouTube, Megogo, Netflix, Shazam и целый ряд других.