Мобільний оператор «Vodafone» запустив незамінну нову послугу, від якої всі в захваті

Нещодавно мобільний оператор Vodafone прийняв рішення запустити нову послугу, яка дозволить вам отримати нові додаткові п’ять гігабайтів інтернету в день. Коли це може стати в нагоді?





Наприклад, в тих випадках, якщо ви забули поповнити вчасно рахунок, а інтернет потрібен терміново. Оскільки у всіх мобільних операторів завжди досить дорогий зв’язок поза рамками тарифних планів, то ця послуга вам стане в нагоді, адже в її рамках ви також зможете отримати повністю безлімітні розмови всередині мережі та тридцять хвилин на інших операторів, причому на цілий день.

Як отримати даний подарунок?

Нова послуга від мобільного оператора називається «День без турбот». Підключити її дуже просто – вам достатньо лише ввести комбінацію *101*888#. Також ви можете натиснути кнопку «Підключити послугу» на сайті оператора і слідувати подальшим інструкціям. Сама по собі послуга безкоштовна, але, тим не менш, вам бажано мати на рахунку не менше двох копійок, щоб нею користуватися. Послуга доступна в наступних тарифних планах:

Vodafone SuperNet Start / SuperNet Pro / SuperNet Pro + / SuperNet Turbo / SuperNet Unlim

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Vodafone SuperNet Start-2019 / SuperNet Pro-2019 / SuperNet Turbo-2019 / SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G / UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS / Smart 4G S / Smart 4G M

Vodafone Light / Light +

Vodafone RED XS + / RED S / RED M / RED L

Vodafone RED EXTRA XS / RED EXTRA XS-2 / EXTRA S / RED EXTRA

M / RED EXTRA L

M / RED EXTRA L Vodafone ZАХІД

Термін дії послуги починається в той момент, коли ви отримуєте СМС-повідомлення про її підключенні, і займає двадцять чотири години. Щоб знову скористатися цією послугою, ви повинні почекати тиждень з моменту її останнього використання.

Нещодавно Vodafone прийняв рішення подарувати всім абонентам, які підключать Video Pass, також отримати і підписку YouTube Premium. Вона дозволить вам в рамках нині діючих акцій мобільного оператора отримати також і пакет YouTube Music Premium. Послуга ж Vodafone Video PASS, яка буде доступна безкоштовно протягом трьох місяців, щоб перейти до безлімітного використання цілого ряду додатків, які не враховуватимуться в пакетних гігабайтах. Це все найбільш популярні відео- та музичні сервіси, такі як YouTube, Megogo, Netflix, Shazam і цілий ряд інших.