«ПриватБанк» привів у захват всіх власників банківських карт «Visa»

«ПриватБанк» продовжує співпрацювати з банківською системою Visa. Раніше, наприклад, були введені кешбеки для тих, хто активно користується її картками. Зараз з’явилося ще одне нововведення, яке, безсумнівно, призведе в захват усіх, хто володіє банківськими картками Visa від ПриватБанку.





Яким буде нововведення?

Суть нововведення вкрай проста. Починаючи з десятого червня і аж до кінця літа всі без винятку клієнти послуг ПриватБанку, які оплачують квитки на потяги Інтерсіті + за допомогою мобільного або комп’ютерного додатка Приват24, отримуватимуть повністю безкоштовні промокодом, які дозволять отримати доступ до до фільмотеки Sweet TV. Ця пропозиція діє у всіх поїздах Інтерсіті +.

Що ж потрібно тим, хто хоче вільно дивитися будь-які фільми і серіали при подорожі в Інтерсіті +? Достатньо всього лише придбати квитки на цей поїзд в додатку Приват24. Це можна зробити також й іншими способами, наприклад, через сайт bilet.pb.ua, через термінали самообслуговування або ж у відділенні банку. Після того, як оплата карткою Visa пройде, ви отримаєте повідомлення від банку. Воно буде містити промокод, який вам потрібно буде ввести, коли ви підключитеся до залізничної фільмотеки Sweet TV. Зробити це можна через QR-коди, які розміщені у вагонах.

Кількість бонусів не обмежена нічим. Протягом всього часу дії даної акції ви зможете отримувати знижки для будь-якої подорожі. Дана знижка діятиме протягом всього терміну вашої поїздки, якою довгою вона б не була. На даний момент фільмотека компанії «Укрзалізниця» включає в себе близько п’яти тисяч найрізноманітніших фільмів і серіалів, причому дана база оновлюється щодня.